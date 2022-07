Francesco Totti arrabbiato come non mai: l'ex calciatore è pronto per vuotare il sacco su Ilary.

Francesco Totti, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, sarebbe infuriato come non mai per la ricostruzione degli ultimi mesi di vita di coppia con Ilary Blasi. Il Pupone sarebbe talmente arrabbiato da essere disposto a raccontare la sua versione dei fatti.

Francesco Totti arrabbiato: pronto a vuotare il sacco su Ilary

A parlare, ancora una volta, è l’amico intimo di Francesco Totti e Ilary Blasi, ovvero Alex Nuccetelli. L’uomo, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso che il Capitano è infuriato come non mai per la narrazione che il settimanale Chi ha fatto sulla sua vita di coppia. Per questo sarebbe pronto a vuotare il sacco sulla crisi con Ilary. Francesco avrebbe dichiarato:

Francesco Totti ha la coscienza pulita

Totti avrebbe confidato all’amico Alex che lui ha fatto il possibile per mantenere in piedi il suo matrimonio. I suoi sforzi, però, non sono valsi a nulla. E’ per questo che Francesco ha la coscienza pulita. L’ex calciatore della Roma avrebbe dichiarato:

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”.

Totti pronto per raccontare la sua versione dei fatti

Ilary Blasi, quindi, non è vittima del tradimento di Francesco con Noemi Bocchi. Non sarebbe colpa di Totti se il matrimonio è finito, ma di entrambi. Negli ultimi tempi, la coppia ha discusso tantissimo ed è per questo che sono arrivati due annunci diversi in merito alla separazione. L’ex calciatore avrebbe voluto essere più prolisso, mentre Ilary no. Il Capitano, deluso da quanto accaduto, sarebbe pronto per raccontare la sua versione dei fatti.