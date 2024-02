Il colore Pantone del 2024 è il Peach Fuzz, ovvero il color pesca. Non solo per quanto riguarda vestiti e accessori, ma anche le tendenze unghie puntano su questa direzione, tanto che la manicure Peach Fuzz è il trend del momento. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Unghie 2024, la manicure Pantone è il trend del momento

Il colore Pantone 2024 è il color Peach Fuzz, ovvero il color pesca. Colore caldo e avvolgente che richiama la primavera, i giardini in fiore e mette allegria anche solo a guardarlo. Questo colore non sarà solamente il colore che indosseremo di più nelle prossime stagione calde ma, già adesso, la manicure Peach Fuzz è considerata la manicure del momento. Si tratta di un colore dolce e romantico e ha già conquistato tutte, inoltre è anche un colore super chic, in grado di dare quel tocco in più al nostro outfit. Il Peach Fuzz diventa quindi una valida alternativa al nude, che va tanto di moda ultimamente, un colore quindi leggero e delicato, per chi quindi non ama avere le unghie di un colore troppo accesso. Questo colore emana calore, quindi sfoggiare le unghie Peach Fuzz anche in inverno è perfetto, perché sembra quasi dare conforto durante i giorni freddi invernali. Ma vediamo adesso insieme alcune idee per realizzare una perfetta manicure Peach Fuzz.

Manicure Peach Fuzz: idee e ispirazioni

Come abbiamo appena visto, la manicure del momento è la manicure Pantone 2024, ovvero le unghie Peach Fuzz. Si tratta di un colore dolce, leggero, caldo e romantico, perfetto da sfoggiare fin da subito e poi anche nelle stagioni calde. Ma vediamo adesso insieme alcune idee per realizzare una perfetta manicure Peach Fuzz:

Total color: se non si vuole osare troppo, va benissimo una semplice manicure a tinta unita. Niente quindi di troppo appariscente ma che di certo non passerà comunque inosservato. Questa scelta è ottima soprattutto se dovete partecipare a qualche cerimonia, come magari a un matrimonio. Il color pesca è sinonimo infatti di eleganza.

Peach Fuzz French: per le amanti della French manicure ecco la Peach Fuzz French. Le vostre unghie a mandorla possono essere colorate con uno smalto nude, con i classici bordi superiori invece color pesca. Successo assicurato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lois Samantha (@polishedbylolo)

Dettagli floreali : per chi si sente già in clima primaverile, ecco che può realizzare una bellissima Peach Fuzz manicure con dettagli floreali. Quindi, base dell’unghia color pesca, con sopra magari delle margherite o altri fiori che vi piacciono. Libero spazio alla fantasia!

: per chi si sente già in clima primaverile, ecco che può realizzare una bellissima Peach Fuzz manicure con dettagli floreali. Quindi, base dell’unghia color pesca, con sopra magari delle margherite o altri fiori che vi piacciono. Libero spazio alla fantasia! Glitter e strass: per chi invece ama osare, ecco che potete arricchire la vostra Peach Fuzz manicure applicando glitter e strass, per essere super scintillanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OPI (@opi)

Animalier: per tutto coloro fedeli alla stampa animalier, ecco che potete crearla anche usando il color pesca come base aggiungendo le classiche macchie di colore nero.

Questo sono quindi alcune idee per realizzare la Peach Fuzz manicure. E voi, quale preferite?

