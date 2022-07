Un amico di Francesco Totti e Ilary Blasi ha parlato della crisi più discussa dell’estate. A suo dire, la conduttrice dell’Isola dei Famosi era sempre “arrabbiata” e il Capitano “si è sentito solo”. Per questo motivo, Noemi Bocchi avrebbe trovato terreno fertile.

Crisi Totti-Blasi: parla un amico

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento dell’estate. Nelle ultime ore, un amico della coppia è stato intervistato dal Corriere della Sera e dalle sue parole sono usciti altri dettagli in merito alla crisi e al conseguente divorzio. L’amico in questione è Alex Nuccetelli, che ha già fatto parlare di sé perché indicato come colui che ha presentato Noemi Bocchi all’ex calciatore della Roma.

Le parole di Alex Nuccetelli

Nuccetelli ha dichiarato:

“Io non so proprio come si sono ridotti così. Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo. E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.

Alex, stando a quanto si coglie dalle sue parole, sostiene che la crisi sia iniziata perché Ilary “era sempre arrabbiata” e Francesco “si è sentito solo“. Possibile che, dopo 20 anni di unione e tre figli, basti così poco per distruggere un matrimonio?

Nuccetelli sulla cena dello scorso ottobre

Anche se l’amico di Totti e Blasi sostiene di essere amico di Francesco da prima che diventasse famoso, le sue dichiarazioni sono piuttosto fumose. Non a caso, in merito alla discussa cena dello scorso ottobre, dove Ilary e il marito erano seduti a pochi metri da Noemi Bocchi, Alex ha dichiarato: