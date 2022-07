Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il nome della presunta amante del Capitano è finito al centro dell’attenzione. Stiamo parlando di Noemi Bocchi, che negli ultimi giorni ha postato sui social alcuni istanti delle sue vacanze.

E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Noemi Bocchi: le vacanze postate sui social

Stando a quanto documentato dal settimanale Chi, la nuova fiamma di Francesco Totti è Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi è fuggita in Tanzania per scampare ai primi giorni di chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale, il Capitano è rimasto a Roma, cercando di limitare al massimo le uscite mondane. In tutto ciò, che fine ha fatto la presunta nuova fidanzata dell’ex calciatore? La donna, stando a quanto si coglie dai social, si sta godendo le vacanze.

La realtà dei fatti, però, è completamente diversa da ciò che appare.

La verità sui social di Noemi Bocchi

Dopo che il suo nome è stato accostato a Totti, Noemi è finita al centro dell’attenzione. Non solo, sui social sono nati due profili a nome suo dove, negli ultimi giorni, sono apparsi i primi contenuti sulle presunte vacanze della Bocchi. In realtà, le donne che appaiono nelle condivisioni non sono lei.

Nel filmato in cui compare in bici, si tratta della travel blogger Gaia Consalvo, che ha girato il video a Limone sul Garda. Nel secondo, invece, si tratta di Sailingadhara. Insomma, qualche mente bacata ha pensato bene di rubare post social a destra e a manca, attribuendoli alla Bocchi.

Noemi Bocchi riservata come non mai

A differenza dei profili fake, il vero account di Noemi, con nickname Noemib_8, è blindatissimo e vanta solo 3000 followers. La donna ci tiene talmente tanto alla sua privacy che ha perfino tolto il cognome dal campanello della sua abitazione romana.