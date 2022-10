Francesco Chiofalo non ha alcun dubbio: Antonella Fiordelisi è ancora innamorata di lui. Lenticchio sostiene che la concorrente del GF Vip lo abbia lasciato solo per accontentare il padre, che non era d’accordo sulla loro unione.

Francesco Chiofalo: Antonella è ancora innamorata di lui

Intervistato dal settimanale Nuovo, Francesco Chiofalo ha parlato dell’ex fidanzata Antonella Fiordelisi. I due sono stati insieme due anni e non hanno mai avuto problemi di un certo rilievo. E’ per questo che quando la schermitrice ha deciso di mollarlo, Lenticchio ci è rimasto malissimo. In un secondo momento, il simpatico romano ha capito che Antonella lo aveva lasciato perché il padre non approvava la loro unione. Oggi, a distanza di qualche tempo dall’addio, Chiofalo sostiene che la Fiordelisi sia ancora innamorata di lui.

Le parole di Francesco su Antonella

Francesco, anche se oggi è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, ha dichiarato:

“Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”.

Chiofalo, stando alle sue dichiarazioni, sostiene che Antonella sia ancora innamorato di lui per due motivi precisi: le frecciatine alla Gucci e il suo nome ancora tatuato sul braccio.

Francesco e Antonella: un’occasione mancata

Ad essere onesti, i motivi di Francesco sembrano un po’ leggeri e per nulla fondati. Nonostante tutto, ha proseguito tornando sulla separazione:

“Per accontentare suo padre, che non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia”.

Davvero Antonella è ancora innamorata di Chiofalo? Lo scopriremo continuando a seguire il GF Vip, dove la Vippona è sempre più vicina ad Edoardo Donnamaria.