Francesca Ferragni ha scelto l’abito da sposa

Francesca Ferragni è ormai prossima alle nozze. La sorella della nota influencer Chiara Ferragni proprio in questi giorni ha scelto l’abito da sposa, condividendo sui social le foto delle prove. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Francesca Ferragni: madre, dentista e presto sposa

Francesca Ferragni è una delle sorelle minori di Chiara Ferragni, di professione fa la dentista, proprio come il padre Marco Ferragni. Dal 2009 fa coppia con il quarantaduenne musicista e cantante originario di Cremona Riccardo Nicoletti. I due vivono a Milano e sono una coppia davvero molto affiatata. A giugno dello scorso anno, a coronare il loro amore è nato Edoardo, il loro primogenito, tra la gioia e l’emozione di mamma e papà.

A marzo 2022, in occasione del compleanno di Francesca, Riccardo le ha chiesto di sposarlo ricevendo un sì immediato come risposta dalla bella dentista. Gira voce che le nozze si celebreranno il prossimo 9 settembre e che la location potrebbe essere un castello nel piacentino.

Francesca Ferragni: la scelta dell’abito da sposa

Dopo la gioia di essere diventata mamma, per Francesca Ferragni stanno per arrivare anche i fiori di arancio.

Mentre, proprio in questi giorni Chiara Ferragni è impegnata con il Festival di Sanremo per la prima volta come co-conduttrice, Francesca Ferragni ha scelto quello che sarà l’abito col quale convolerà a nozze. Si è recata, nei giorni passati, da Atelier Emé per provare diversi modelli e poi scegliere l’abito perfetto per lei. Sul suo profilo ufficiale Instagram, che vanta oltre 1,4 milioni di followers, Francesca ha condiviso alcuni scatti degli abiti provati, arrivando a oltre 150mila like. I modelli provati sono molto diversi tra loro, si va da quelli più romantici e principeschi con ricami preziosi, pizzi o perline, e ampie gonne a quelli leggeri e minimal. Non mancano però anche i modelli più sexy con spacchi e scollature e alcuni più sbarazzini, ideali per un cambio d’abito. Tra le foto, ovviamente, non c’è l’abito da sposa che Francesca Ferragni ha scelto per sposarsi, per vederlo bisognerà quindi aspettare il giorno delle nozze, come in fondo è giusto che sia.

Francesca Ferragni: dopo un ora aveva già scelto l’abito da sposa da indossare al suo matrimonio

Con tutti gli abiti e i modelli diversi provati, scegliere quale abito indossare sembrerebbe davvero una scelta difficile da fare, invece Francesca Ferragni ha dichiarato che dopo solamente un’ora aveva già deciso con quale abito andrà all’altare per il suo sì più importante. La sorella di Chiara Ferragni ha così commentato su Instagram il suo post contenente le foto delle prove d’abito:

Eh sì ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante! Ci credete che dopo un’ora avevo già deciso?

Le due sorelle, Chiara e Valentina Ferragni, hanno così commentato il post di Francesca: “Bellissima”, accompagnata da tre faccine con sorriso e occhi a cuore, il commento della moglie del cantante Fedez, “sei stupenda” con cuore e faccina che piange, il commento invece della sorella più piccola di casa Ferragni.