È sempre stata la più riservata delle tre sorelle, ma ieri l’attenzione dei social si è rivolta tutta verso Francesca Ferragni. La sorella della nota influencer Chiara ha infatti annunciato la sua gravidanza: al suo fianco c’era il compagno e padre del bambino.

Spesso passato in sordina, molti fan della famiglia si sono chiesti chi è Riccardo Nicoletti. Musicista e imprenditore, ha incontrato la compagna nel 2009, e da allora non si sono più lasciati. Ha partecipato anche lui alla docu serie The Ferragnez, dove l’abbiamo visto quasi sempre al fianco della fidanzata.

Chi è Riccardo Nicoletti

Dopo l’annuncio della sua gravidanza sui social, Francesca Ferragni ha immediatamente catturato l’attenzione degli interessati.

Insieme a lei il compagno e padre del bimbo in arrivo, Riccardo Nicoletti: ma chi è il futuro papà? L’uomo nasce il 17 Settembre 1981 a Cremona, stessa città natale delle sorelle influencer. Ha 40 anni e il suo soprannome è Riku, soprattutto per i compagni di musica. Fa parte infatti di due band della sua zona, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Con entrambe si esibisce come chitarrista ed è un grandissimo appassionato di musica.

Oltre alla passione per il rock c’è anche quella per il lavoro. Non è laureato, ma ha conseguito il diploma di tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Tecnico Ala Ponzone Cimino di Cremona.

Al momento si occupa di una società, la LPS Electronics, in cui svolge il compito di responsabile organizzativo. Oltre alla musica è un grande appassionato di viaggi, di libri e del surf. I fan delle sorelle Ferragni l’hanno conosciuto grazie a The Ferragnez, in cui compariva spesso al fianco della storica fidanzata. Su Instagram condivide i momenti della sua quotidianità e della sua musica. Immancabili le foto con la compagna Francesca, non ultima quella in cui i due annunciano la dolce attesa. Fra i protagonisti del suo profilo social c’è poi Gabriella, la cagnolina della coppia che rimane al loro fianco in ogni occasione.

Come si è conosciuta la coppia

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni stanno insieme dal 2009, dopo essersi conosciuti proprio a Cremona. Sembra che la loro storia d’amore sia decollata molto velocemente, e i due non si sono più lasciati. Dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione sono andati a vivere insieme, trasferendosi nel loro appartamento di Milano. Al momento non sembrano aver ancora programmato il loro matrimonio, ma il 2022 saranno sicuramente impegnati con la gravidanza e la successiva nascita del bimbo appena annunciato.

Infatti dopo più di dodici anni d’amore è arrivato il lieto annuncio, condiviso sui profili Instagram dei due futuri genitori. La notizia è stata condivisa con una simpatica battuta, “non solo panettoni” e una foto in cui Riccardo bacia il pancione ancora piccolo della compagna. Sono seguite anche altre dichiarazioni, infatti l’uomo ha affermato “Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così”. Non sono poi mancati gli auguri da Chiara Ferragni, che ha espresso tutta la sua gioia per l’arrivo di un cuginetto per i figli Leone e Vittoria.