Festival di Sanremo, come ci si veste? Il dress code

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi musicali italiani più attesi e seguiti dell’anno. Il palco dell’Ariston, elegante e accogliente, da ben 73 anni dà spazio a personalità illustri e outfit spesso impossibili da dimenticare.

Con il passare del tempo è tangibile la metamorfosi in campo fashion e ora sorge spontanea una domanda: come ci veste al Festival di Sanremo?

Dress code per il Festival di Sanremo: come ci si veste?

Arrivato alla sua 73esima edizione, il Festival di Sanremo riesce sempre a stupire in fatto di performance e di moda. Il tempo che passa si fa sentire anche sul palco dell’Ariston, contagiato dai cambiamenti della società, dalla moda che si evolve e dalle tendenze di stagione. Dettaglio che si nota a partire proprio dai cantanti e dalle cantanti che calcano quel palco tanto desiderato: non ci sono più le esibizioni classiche di un tempo, in cui gli uomini erano in giacca e cravatta e in cui le donne, la maggior parte delle volte, facevano a gara a chi si vestiva più elegante.

Sanremo è cambiato proprio com’è cambiato il mondo di cui fa parte: l’accoglienza della diversità e il concetto di libertà artistica è totalizzante.

Per quanto riguarda il dress code, dunque, è difficile stilare delle regole di stile valide per chiunque decida di partecipare. Tuttavia, l’eleganza è di casa a Sanremo, ma si punta già da diversi anni all’originalità e alla volontà di lasciare il segno.

Chi decide di partecipare al Festival di Sanremo in qualità di pubblico, invece, da sempre punta all’eleganza, protagonista assoluta delle poltroncine dell’Ariston.

Perciò sì ai look total black, ai completi maschili giacca-pantalone, alle cravatte e alle décolleté. In prima fila si possono ammirare outfit eleganti di personaggi di spicco dello spettacolo, quindi la scelta del vestiario è studiata ad hoc anche in caso di ripresa casuale di telecamere e riflettori.

Non solo colori scuri e tagli semplici: al Festival di Sanremo il colore si diverte a tingere molti dei look di ospiti e di pubblico. Spesso, infatti, si notano colori sgargianti come il rosso o, perché no, anche il giallo. Osare con i colori significa risaltare e rendersi ben visibile in mezzo a una grande platea di persone.

Essendo un teatro a tutti gli effetti, il palco dell’Ariston richiede da parte del pubblico un certo tono, quindi raramente si vedranno abbigliamenti troppo scoperti e audaci, cosa invece che non riguarda gli artisti in gara, prontissimi a stupire a ogni serata.

La personalità degli artisti viene fuori anche dagli outfit che decidono di indossare: la voce si mischia perfettamente alla performance e ai tessuti che portano addosso. La musica, proprio come la moda, è comunicazione e i cantanti, proprio per questo, vogliono puntare a mostrarsi per chi sono realmente.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 ha inizio martedì 7 febbraio 2023 e si conclude sabato 11 febbraio 2023 con il grande finale. L’attesa si fa sentire e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà in questa nuova 73esima edizione.