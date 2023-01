In attesa di fare il suo debutto al Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il nuovo look della sua chioma.

Chiara Ferragni: il nuovo look

Dopo essere volata a Parigi per scegliere gli abiti che indosserà durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il nuovo colore scelto per la sua chioma e per cui si è detta “ossessionata”.

Si tratta di un biondo caldo che degrada dolcemente verso le punte e che, sui social, ha presto fatto il pieno di like.

In tanti non vedono l’ora di sapere quali abiti e quali make up saranno scelti per l’influencer nel corso della sua partecipazione alla kermesse e, al momento, sulla questione non è dato sapere di più.

Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata mentre posava per uno shooting in compagnia degli altri co-conduttori e delle co-conduttrici del Festival di Sarenmo. Secondo alcuni il suo sarebbe stato un modo per replicare alle polemiche che l’hanno vista protagonista nei giorni scorsi e secondo cui avrebbe fatto “richieste assurde” e “capricci da diva” durante il suo arrivo a Sanremo.

Chiara Ferragni ha preferito non replicare alla questione e in tanti si chiedono se lo farà.

Nel frattempo sui social i fan sono alla riceca di indizi sugli stilisti che la vestiranno a Sanremo e per adesso sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.