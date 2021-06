Con una lunghissima carriera di successi, confermata da altrettanti premi cinematografici, Frances McDormand è oggi riconosciuta come una delle migliori attrici sul panorama internazionale. Ecco la sua storia personale e lavorativa.

Chi è Frances McDormand

Frances Louise McDormand, inizialmente nata con il nome di Cynthia Ann Smith (Gibson City, 23 giugno 1957), è un’attrice statunitense.

Canadese di origine, nasce nello stato dell’Illinois e cresce insieme alla famiglia adottiva composta da Norren Nickelson e Vernon McDormand che la ribatezzano con il suo attuale nome. Cresce in un contesto religioso poichè il padre è un pastore della congregazione “Discepoli di Cristo” e la madre è una parrocchiana. Il lavoro del padre ha portato lei e gli altri bambini adottati dalla coppia a numerosi trasferimenti per gli Stati Uniti.

Dopo aver vissutto in cittadine della Georgia, Illinois, Tennessee e Kentucky scelgono di stabilirsi definitivamente in Pennsylvania, più precisamente a Pittsburgh dove conclude il percorso liceale. Diplomatasi nel 1975 decide poi di studiare al Bethany College, in Virginia, per specializzarsi in teatro.

Successivamente si iscrive ad un master nella sezione di recitazione di Yale dove conosce e divide la stanza con Holly Hunter. Concluso il percorso esordisce con “Trinidad e Tobago” del poeta Derek Walcott.

Frances McDormand e l’inzio della carriera

La prima parte in una pellicola cinematografica la ottiene nel 1984, più precisamente nel film “Blood Simple – Sangue facile”. Il film è realizzato dai fratelli Ethan e Joel Coen che diventano presto suo cognato, il primo, e suo marito, il secondo. Oltre alle nuove conoscenze significative per la sua crescita personale, arrivano novità anche in ambito lavorativo dove ha modo di lavorare nel mondo di cinema, televisione e teatro.

Ottiene grande successo e numerosi complimenti da parte della critica che la nomina diverse volte all’ambitissimo Premio Oscar. La prima nomina si registra nel 1989 per “Mississippi Burning – Le radici dell’odio” come miglior attrice non protagonista, la seconda nel 1997 con “Fargo” ottenendo effettivamente il premio di miglior attrice protagonista.

Il successo di Frances McDormand

Ottiene altre due nomine, una per “Quasi famosi” e una per “North Country – Storia di Josey”, prima di ricevere altri due Premi come miglior attrice protagonista per “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri” nel 2018 e “Nomadland” nel 2021. Con quest’ ultima vittoria diventa ufficialmente la seconda donna a ricevere così tanti premi, dopo Katharine Hepburn e la prima della storia ad ottenere l’Oscar sia come miglior attrice che come miglior film.

Non sono però solo i progetti pluripremiati a meritare attenzione. Frances ha infatti preso parte a numerosi film di grandissimo successo come “Colpevole d’omicidio” a fianco di Robert De Niro e James Franco o “Tutto può succedere” con Diane Keaton e Jack Nicholson. Un traguardo importante per la sua carriera è anche “This Must Be the Place” un grandissimo successo diretto da Paolo Sorrentino.

Successivamente prende parte anche al noto film di Wes Anderson “Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore” e in “Trasnformers 3” di Michael Bay. Torna inoltre a collaborare con i fratelli Coen nel 2016 quando prende parte al film “Ave, Cesare!” accanto a George Clooney.