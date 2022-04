È nata una nuova band tutta italiana? In pratica sì, ma in teoria no. I Follya infatti si sono fatti conoscere recentemente con questo nome, ma altri non sono che i Dear Jack, passato alla storia come il primo gruppo ad essere stato ammesso nella storia del talent di Amici di Maria De Filippi, per l’edizione del 2013.

Un vero e proprio caso musicale insomma. Ecco chi sono i componenti e i loro nuovi brani sotto il nome dei Follya.

Chi sono i Follya: dal successo come Dear Jack ad oggi

A comporre la band dei Follya, nella loro formazione definitiva dopo alcuni cambi nel corso degli anni, sono Riccardo Ruiu alla batteria, Alessandro Presti, al basso, Francesco Pierozzi, alla chitarra elettrica e acustica e Alessio Bernabei, frontman e voce del gruppo.

Hanno tutti intorno ai 30 anni.

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, i Follya esordiscono nel mondo della musica come Dear Jack, nel 2012, ma il vero successo per loro arriva un anno dopo, nel 2013, con la partecipazione alla celebre scuola di talenti di Maria De Filippi. A vincere in quell’edizione è Deborah Iurato, il gruppo arriva invece al secondo posto, ma vince il premio della critica diventando anche un vero e proprio caso studio appunto per il loro primato ad Amici.

L’abbandono di Bernabei

Quello tra il 2013 e l’inizio del 2015 è un periodo davvero d’oro per la band, che incide diversi brani, pubblica album e si esibisce sui palchi di tutta Italia collaborando anche con tantissimi artisti famosi, fino a quando, nel mese di settembre, Alessio Bernabei decide di lasciare il gruppo per proseguire con la carriera da solista. A prendere il suo posto è Leiner Riflessi con cui i Dear Jack partecipano alla 66esima edizione del Festival di Sanremo, venendo però eliminati prima della finale.

A proposito del suo abbandono, Alessio Bernabei in un’intervista ha spiegato che la band aveva iniziato da tempo a soffrire la sua volontà di essere l’unico frontman del gruppo. Quando ha annunciato loro il suo addio, ha raccontato lo stesso cantante: “Erano sollevati perché ero diventato una palla al piede”.

Nel 2017 Leiner Riflessi esce dal gruppo e i Dear Jack pubblicano il loro primo album con soli quattro componenti. A cantare è infatti Lorenzo Cantarini, allora anche chitarra elettrica che ha poi lasciato il gruppo, mentre i cori sono di Riccardo Ruiu. È l’anno in cui collaborano con Pierdavide Carone (anche lui ex allievo di Amici) per lo struggente singolo Caramelle.

Follya: l’annuncio del ritorno della band italiana e il nuovo singolo

La band torna a riconciliarsi con Alessio Bernabei e nel 2022 annuncia sui propri social, di aver cambiato nome, da Dear Jack adesso si chiamano appunto Follya e si definiscono più maturi, consapevoli e pronti ad affrontare questo nuovo percorso finalmente davvero insieme.

Il primo aprile dello stesso anno esce il loro primo singolo sotto questo nome, dal titolo Morto per te che racconta la storia di un amore tossico. Il brano è stato portato sul palco di Battiti Live 2022.