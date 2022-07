Attraverso i social Flavia Vento ha condiviso una frase sulla caduta del Governo che ha finito per far infuriare il popolo del web.

Flavia Vento: il messaggio sulla caduta del Governo

“E’ caduto il governo! Ma a me governano entità superiori”, ha scritto Flavia Vento sui social, attirandosi l’ira del web.

Qualcuno tra gli utenti in rete infatti ha scritto: “Sapere che sei posseduta, mi tranquillizza molto”, mentre un altro ha aggiunto: “Che problemi ha?”. La showgirl replicherà ai messaggi critici nei suoi confronti?

Le ultime dichiarazioni

Nei giorni scorsi Flavia Vento è tornata indirettamente a far parlare di sé anche per via della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Prima che i due si sposassero infatti era emersa la notizia di un presunto tradimento di Totti con la Vento ai danni di quella che sarebbe diventata proprio sua moglie.

In merito alla clamorosa separazione – giunta dopo 20 anni d’amore – Flavia Vento si è chiusa nel massimo riserbo.

“n questo momento sto per prendere un aereo e sinceramente di parlare di Totti proprio non mi interessa. Sono passati 15 anni, mi occupo di animali e di tante altre cose!”, ha dichiarato la showgirl.

Quanto al flrit che rischiò di mettere in crisi il matrimonio tra l’ex Capitano e Ilary Blasi, Flavia Vento dichiarò: “Corona mi spingeva: “Dai, racconta questa storia che ti è successa!””, e ancora: “Ho fatto una cavolata! Io sono una ragazza di buona famiglia, mio padre ha un sacco di soldi.

Mica ho bisogno di Totti!”.