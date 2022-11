Il Natale 2022 sta arrivando e come ogni anno regala nuovi contenuti cinematografici da assaporare: tanti i film in streaming e tanti i film al cinema

Un nuovo Natale sta per arrivare e che cosa c’è di meglio che tuffarsi nel magico mood di luci, palline e cioccolata calda aromatizzata alla cannella?

Tra idee regalo, letterine a Babbo Natale e voglia di stare in famiglia, il Natale 2022 si arricchisce anche di nuovi contenuti mediatici da godere sotto il caldo di una morbida coperta: scopriamo tutti i titoli natalizi assolutamente da vedere.

I film di Natale 2022 da vedere: ecco tutti i titoli

Se siete appassionati di film natalizi Falling for Christmas è uno di quei titoli che non può mancare nella lista di film di Natale assolutamente da vedere. La pellicola (già presente su Netflix), una commedia romantica con Lindsay Lohan come protagonista, racconta la storia di una viziata ereditiera che si ritrova con la memoria completamente azzerata dopo una brutta caduta sugli scii.

L’alternanza di momenti comici a momenti di magico romanticismo dona al film quella spensieratezza tipica delle vacanze natalizie.

Natale con te è un’altra pellicola natalizia offerta da Netflix: Angelina (Aimee Garcia), una nota popstar arrivata al culmine del suo stress lavorativo, non riesce a concentrarsi come si deve per produrre un nuovo brano dedicato proprio al Natale. La soluzione arriverà per lei grazie alla presenza (e all’aiuto) di una sua grande fan, che le consentirà di risolvere il problema e, chissà, di trovare l’amore della sua vita.

Anche Troll fa parte del catalogo Netflix per Natale 2022. La pellicola, diretta da Roar Uthaug, racconta come nelle leggende che si tramandano di generazione in generazione, si nasconda sempre un briciolo di verità: i troll esistono davvero?

Spirited – Magia di Natale, invece, arriva su Disney+ dal 18 novembre 2022 e rappresenta una rivisitazione di un grande classico, Canto di Natale di Dickens, visto però dalla parte degli spiriti. I protagonisti della pellicola sono Will Ferrell (Fantasma del Natale Presente) e Ryan Reynolds (Clint Biggs) e l’atmosfera che si verrà a creare sarà travolgente, ironica e decisamente magica.

Dal 1 dicembre 2022 Prime Video offre al grande pubblico Improvvisamente Natale, pellicola tutto Natale con Diego Abatantuono, Sara Ciocca, Violante Placido e Lodo Guenzi. Il Natale è per Chiara tradizione e tradizione significa andare a trovare nonno Lorenzo in montagna, nel suo piccolo albergo. I piani però questa volta si scombinano e i genitori di Chiara decidono di andare a trovare il nonno ad agosto. Tra relazioni in bilico, chiusure imminenti e nuove vite all’orizzonte, Improvvisamente Natale vi coinvolgerà dal primo minuto.

Rimanendo in Italia, dal 17 novembre 2022 arriva al cinema The Christmas Show, un vero e proprio reality tutto natalizio con un montepremi finale di 300 mila euro. La commedia, ricca di ironia e colpi di scena, racconta della partecipazione della famiglia Rovati a un reality, ma molto presto tutta l’atmosfera sarà ribaltata a causa dell’arrivo di un nuovo vicino di nome Pierre (Raul Bova): che cosa succederà?

Il 22 dicembre 2022 sarà invece il turno de Il grande giorno (inizialmente intitolato Il più bel giorno della nostra vita), il nuovo film con Aldo Giovanni e Giacomo che non lascerà scampo a risate, amicizia e tanta ironia.

E per i film cartoon? Niente panico, il Natale 2022 offre alcune soluzioni incredibili.

Che Natale sarebbe senza Lo schiaccianoci e il flauto magico? Il film uscito il 3 novembre 2022 al cinema, altro non è che una versione cartone di uno dei più grandi classici e racconta una meravigliosa favola d’amore pronta a fare sognare grandi e piccini a occhi aperti. Imperdibile anche Pinocchio, disponibile su Netflix a partire dal 9 dicembre 2022. Rispetto al romanzo di Collodi, la pellicola è spostata temporalmente un po’ più avanti (il fascismo di Mussolini in Italia) e spazia tra realtà e mondi completamente diversi, tra fantasie e storie magiche: da vedere. Ritorna anche Ernest e Celestine, al cinema dal 22 dicembre 2022: la topolina orfana e l’orso artista di strada devono fare ritorno al Paese degli Orsi per riparare il violino rotto, ma qualcosa li lascerà con l’amaro in bocca. Come faranno a risolvere la situazione?

Tra gli altri titoli imperdibili per il nuovo Natale 2022: Matilda The Musical (disponibile su Netflix a partire proprio dal 25 dicembre 2022), The Fabelmans, l’incredibile storia dell’infanzia di Steven Spielberg, ma ancora The Land of Dreams, una romantica storia in cui viaggiare nei sogni è la chiave (talvolta amara) d’amore per una vita felice. Che dire invece di Una notte violenta e silenziosa? Il film, al cinema dal 1 dicembre 2022, ha come protagonista David Harbour (vi ricordate Hopper in Stranger Things?) nei panni di un Babbo Natale decisamente dark con una sola missione: eliminare tutti coloro della sua lista nera per aiutare una giovane ragazzina. Una commedia insolita per il clima natalizio, ma se vi piace il genere può essere la soluzione perfetta.

La lista si infittisce: il Natale 2022 non vede l’ora di arrivare.