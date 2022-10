“Ladies and gentlemen… ROALD DAHL’S MATILDA THE MUSICAL. Dec 25″ – così Netflix ha annunciato l’arrivo di Mathilda The Musical, attraverso il primo trailer del progetto che ha lasciato il pubblico in visibilio.

Il nuovo film/musical di Netflix è una rivisitazione del classico romanzo di Roald Dahl: musica, fantasia, fotografia incredibile e tanta magia!

Mathilda The Musical: la trama del nuovo film Netflix

La piattaforma streaming più famosa al mondo ha diffuso il trailer ufficiale di Mathilda The Musical, che lascia spazio all’immaginazione e crea un’attesa unica nei fan del noto romanzo e dei progetti che si sono venuti a creare nel tempo.

La trasposizione è stata realizzata per Netflix da Matthew Warchus (regista dell’omonima versione teatrale che ha riscontrato un enorme successo). Il romanzo originale Matilda, è una delle ultime opere dell’autore Dahl e risale al 1988; fu talmente un successo che già nel 1996 ne venne fatto un film, Matilda 6 mitica, con il grande Danny DeVito: impossibile dimenticarlo!

Il nuovo progetto Netflix racconta la storia di una bambina straordinaria con una mente brillante, super arguta e una fantasia talmente vivace da essere quasi incredibile.

La sua immaginazione totalizzante e il suo desiderio di fuggire dal mondo reale grazie all’aiuto dei libri, portano Matilda a ribellarsi al mondo reale e, in particolare, dalla mentalità chiusa dei genitori che in ogni modo cercano di mettere a tacere la sua parte creativa e il suo amore per la lettura. Matilda cambia scuola, ma poco dopo il suo arrivo si renderà conto che in realtà, quella scuola in apparenza fantastica, è in realtà una prigione, dove la violenza e la malvagità sono all’ordine del giorno.

In particolare la piccola Matilda si troverà a sfidare la terribile Preside della scuola, Miss Trunchbull, che tra i suoi monitor per tenere d’occhio gli alunni e le sue punizioni, è letteralmente l’incubo di chiunque. Grazie ai suoi poteri e la sua brillante magia, Matilda guiderà una rivolta contro la donna e lo scenario sarà davvero coinvolgente!

Il cast di Mathilda The Musical

Tra i protagonisti del nuovo e attesissimo musical in arrivo a Natale 2022 ci saranno:

Emma Thompson (Miss Trunchbull) – Premio Oscar

(Miss Trunchbull) – Alisha Weir (Matilda)

(Matilda) Lashanna Lynch (Miss Honey)

Stephen Graham (Mr. Wormwood)

Andrea Riseborough (Mrs. Wormwood)

Sindhu Vee (Mrs. Phelps)

Charlie Hodson-Prior (Bruce Bogtrotter)

Meesha Garbett (Hortensia)

Rei Yamauchi Fulker (Lavender)

Winter Jarrett Glasspool (Amanda Thripp)

Andrei Shen (Eric)

Ashton Robertson (Nigel)

Dove vedere Mathilda The Musical e quando esce

Come anticipato pocanzi, Mathilda The Musical uscirà sulla piattaforma di Netflix il 25 dicembre 2022, proprio il giorno di Natale.

Per tale ragione, dunque, solamente coloro che hanno attivo uno degli abbonamenti offerti dal sito avranno la possibilità di prendere visione del musical, diversamente, purtroppo, no. Netflix non offre più il mese di prova gratuita, ma ha cambiato in tempi recenti le tipologie di abbonamenti e i costi: vi basterà scegliere quello più adatto alle vostre esigenze e il gioco sarà fatto!

Mathilda The Musical arriverà giusto in tempo per farci passare un Natale in compagnia di musica, di emozioni e di tanta voglia di magia: tutto è quasi pronto.