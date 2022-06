Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema con una nuovissima e straordinaria commedia, con la regia di Massimo Venier. Dopo due anni da Odio l’estate – film che ha riscosso un grandissimo successo e che ha sancito il terzo maggiore incasso del 2020 in Italia (all’epoca ancora in pre-pandemia) con più di 7 milioni di euro al botteghino e oggi in catalogo su Netflix – il famoso trio decide di ritornare sugli schermi e pare che le riprese siano già cominciate.

Il titolo della nuova commedia sarà Il più bel giorno della nostra vita.

Quando uscirà Il più bel giorno della nostra vita?

La nuova pellicola di Aldo, Giovanni e Giacomo ha una data di uscita, a quanto pare ufficiale.

Pare infatti che il grande pubblico fan del famoso trio comico avrà l’occasione di visionare il nuovissimo film Il più bel giorno della nostra vita a partire dal 22 dicembre 2022.

Se ci pensiamo, alla fine, non manca poi così tanto.

Le riprese del film sono già cominciate e da quanto si dice in giro esse occuperanno cica sette settimane (da giugno a luglio 2022) e avranno come location alcuni dei più suggestivi paeasaggi della Lomabardia. Tra questi, ad esmepio, il Lago di Como, il Lago Maggiore, Milano stessa e la Brianza.

Il più bel giorno della nostra vita: la trama del film

Come ci si aspetta dalla tipica commedia italiana e come, soprattutto, ci si aspetta dai tre protagonisti, Il più bel giorno della nostra vita ruoterà attorno le peripezie di Aldo, Giovanni e Giacomo.

In particolare, le vicende riguarderanno il matrimonio di Elio e Ctaerina, i figli rispettivamente di Giacomo e Giovanni. Tale evento sarà un’importante occasione di rinnovata fratellanza e amicizia per i padri dei duo novelli sposi, poiché hanno condiviso ogni esperienza della loro vita sin dall’infanzia; dall’azienda di famiglia alle vacanze e così via.

Per tale ragione, dunque, Giacomo e Giovanni non baderanno assolutamente alle spese, anzi. La cerimonia si terrà sul Lago di Como e sarà organizzata nei minimi dettagli.

Tuttavia, non può esserci un momento di tranquillità quando si parla del famoso trio comico.

Infatti, la situazione apparentemente calma e pacifica, sarà scossa dall’arrivo del nuovo compagno di Margherita (ex moglie di Giovanni), Aldo, un uomo molto carismatico ed espansivo, ma non solo. Aldo è infatti anche molto confusionario e impacciato, tanto da provocare tutta una serie di incidenti esilaranti e intrisi di comicità ma che, ai fini della trama, metteranno in discussione anche la lunghissima e solida amicizia tra Giovanni e Giacomo. I due, infatti, a causa di Aldo e delle varie conseguenti vicissitudini, si ritroveranno a discutere di episodi passati a quanto pare irrisolti.

Una serie di situazioni che oltre a fare divertire il gande pubblico, farà anche riflettere sul valore dell’amicizia e, in particolare, della felicità e del coraggio che si deve avere per riuscire a raggiungerla: impegno non semplice, che richiederà tempo e un impegno non di poco conto.

Il cast de Il più bel giorno della nostra vita

Accanto ai tre protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo saranno presenti tanti nomi di attori e attrici rinomati.

Tra questi, ad esempio: Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Rausa e Roberto Citran.