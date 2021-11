La magia delle feste inizia ben prima dell’arrivo del 25 dicembre. C’è infatti chi ha già iniziato a pensare ai regali approfittando, magari, del Black Friday e chi invece ha già iniziato a decorare la propria casa con il tradizionale albero o addobbi a tema.

Anche i film natalizi hanno iniziato ad essere pubblicizzati dalle varie piattaforme di streaming. Ecco quali sono quelli più belli da vedere su Netflix.

Natale, i film a tema da vedere su Netflix

Vi ricordate quando eravamo più piccoli e, in televisione, da un certo periodo fino a Natale, iniziavano a dare film a tema? “Mamma ho perso l’aereo” (di cui, su Disney+, è disponibile il remake), “Una poltrona per due”, “Il Grinch”, “Balto” e chi più ne ha più ne metta.

I cenoni con i parenti erano accompagnati tassativamente con la tv accesa su uno di questi film.

Oggi, grazie alle piattaforme di streaming come Netflix possiamo scegliere noi cosa guardare. Ecco quindi alcuni dei titoli più belli offerti dalla piattaforma nero-rossa.

Un principe per Natale

“Un principe per Natale” racconta la storia di Amber Moore, aspirante giornalista, che viene inviata nello stato europeo di Aldovia per presenziare ad una conferenza stampa su Richard, principe ereditario pronto a salire al trono dopo la scomparsa del padre.

In un gioco di malintesi tra i più classici, Amber avrà l’opportunità di conoscere il futuro re sotto una luce ben diversa, rispetto a quella con cui viene descritto dalla stampa. Come finirà? Lo potrete scoprire non in uno, ma in ben due sequel, anche questi disponibili su Netflix.

Stanchi di essere sempre “quelli single” durante le feste, due sconosciuti decidono di diventare innamorati platonici per tutto l’anno, per poi finire ad innamorarsi davvero. “Holidate” è quel film romantico, a tratti comico, condito con un pizzico di speranza e un po’ di leggerezza perfetto per tutte quelle sognatrici ancora single.

Love hard

In “Love hard” ci sono tutti, ma davvero tutti, i clichet di un film romantico per Natale ed è proprio per questo che ci piace! La protagonista è Natalie, una scrittrice di Los Angeles che conosce quello che sembra essere l’uomo dei suoi sogni su un’app di incontri. Scopre però di essere ingannata quando, per fargli una sorpresa in occasione del Natale, decide andarlo a trovare dove vive: in un piccolo paesino chiamato Lake Placid, New York.

Cosa vedere con la famiglia

“Tutto normale il prossimo Natale” è un film brasiliano a metà strada tra “Il Grinch” e “A Christmas Carol”. La storia è quella di Jorge un padre di famiglia che fin da bambino ha sempre odiato il Natale e che si ritrova bloccato in un loop temporale in cui è costretto a festeggiarlo ogni giorno.

Un bambino chiamato Natale

Adatto per tutta la famiglia è anche “Un bambino chiamato Natale”. In questo film un bambino molto determinato di nome Nikolas è pronto ad affrontare il proprio destino per ritrovare il proprio padre e riportare a casa il dono della speranza. Sì, il titolo dice già tutto, ma la magica atmosfera portata dagli elfi e da piccoli e dolci topolini compagni di avventura, vi terrà incollati allo schermo!

Questi sono solo alcuni dei film che hanno come tema il Natale che potrete trovare nel vastissimo catalogo offerto da Netflix. Non vi resta che sedervi comodi e…Telecomando, copertina, pop corn o cioccolata calda (oppure tutti e due). Avete preso tutto?