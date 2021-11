Con l’avvicinarsi del Natale arriva anche il momento di iniziare a pensare agli addobbi casalinghi. C’è chi sceglie il classico presepe, chi qualche adesivo per decorare i vetri e qualche festone e chi, invece, sceglie di optare per l’albero di Natale.

E proprio riguardo al classico abete natalizio, ci si pone ogni anno le solite domande: come sceglierlo? Meglio vero oppure finto? Non esiste una risposta esatta, ma in questo articolo cerchiamo di mettere a confronto le opzioni più belle.

Come scegliere l’albero di Natale: meglio vero o finto?

Uno dei primi quesiti che si possono presentare al momento della scelta dell’albero di Natale riguarda alla sua natura. C’è infatti chi lo preferisce finto, per poterlo mettere via e tirare fuori all’occorrenza.

Questo però non significa che l’albero non debba essere pulito ogni volta prima di addobbarlo e prima di metterlo via.

C’è invece chi preferisce l’abete vero, per averlo tutto l’anno. Se si ha poi a disposizione un giardino non si incorrerà in particolari seccature, discorso diverso se si dovrà tenere in appartamento. In questo caso infatti, bisognerà mettere in conto il rischio di ritrovarsi, ciclicamente, il pavimento invaso dagli aghi del pino caduti.

Una possibile soluzione? Chiedere al rivenditore la possibilità di riconsegnare l’abete una volta trascorse le festività.

Classico oppure bianco?

Se la scelta ricadrà sull’albero di Natale finto, si dovrà poi pensare al colore. Oltre al classico abete verde infatti, in commercio si possono trovare alberi finti di un elegante color bianco.

Una scelta molto chic che si abbina a tantissimi colori. I più gettonati sono l’oro, l’argento, il rosso e il blu, ma non è raro trovare decorazioni dai colori più audaci e insoliti per il periodo natalizio, come il lilla o il fucsia.

La versione minimal e quella eco-chic

Abbiamo pensato anche a chi è stufo del classico albero di Natale e vuole provare ad addobbare la casa con qualcosa di diverso e più moderno. Una prima opzione è l’albero in versione minimal, ovvero quello da appendere alla parete, composto da una serie di piccoli rami di legno legati uno sopra l’altro in scala. Una decorazione che non impegnerà molto spazio, e che si potrà abbellire con lucine e polaroid.

Per le personalità più chic ma che allo stesso tempo sono molto attente alle tematiche eco, ci sono gli “alberi”, formati da tanti rami rifiniti e accatastati l’uno sopra l’altro, da abbellire anche questi con lucine, puntali e neve finta.

Sbizzarritevi con le decorazioni a tema

Divertitevi a decorare il vostro albero di Natale ogni volta con un tema diverso! Se per esempio siete appassionati di saghe come Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars o dell’Universo Marvel, potrete cercare decorazioni che rimandino alle vostre storie preferite o, addirittura, crearle voi stessi per un albero ancora più personalizzato e unico!

Un ottimo modo questo, anche per dedicarvi ad un nuovo rilassante hobby o per passare più tempo di qualità in famiglia.