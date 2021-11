È davvero Natale solo quando in televisione iniziano a venire trasmessi tutta la serie di film a tema e tra questi c’è sicuramente anche “Mamma ho perso l’aereo”. Guardarlo almeno una volta o tenerlo in sottofondo durante qualche cena con i parenti è praticamente tradizione.

Se ormai sapete recitare a memoria ogni scena del film originale, vi invitiamo a guardare anche il suo remake, disponibile sulla piattaforma di streaming di Disney+ dal 12 novembre 2021. Scoprite insieme a noi qualche dettaglio sulla trama e sul cast di questo film adatto a tutta la famiglia.

“Mamma ho perso l’aereo” il remake

È bene precisarlo subito: con buona pace dei fan, come già detto dallo stesso attore già all’annuncio dell’uscita del remake di “Mamma ho perso l’aereo”, Macaulay Culkin non apparirà nel film.

Culkin aveva utilizzato il proprio profilo Twitter per precisarlo dopo aver ricevuto, immaginiamo, innumerevoli domande a riguardo.

Il cast

Se comunque “Mamma ho perso l’aereo” ha reso celebre Macaulay Culkin, nel ruolo indimenticabile del piccolo ma astuto Kevin McCallister, il protagonista del remake sarà invece Archie Yates, classe 2009.

Nonostante la sua giovanissima età, il ragazzo non è nuovo al mondo del cinema. Vanta infatti già una nomination ai Critics’ Choice Movie Award per aver interpretato il ruolo di Yorki in “Jojo Rabbit”, film del 2019 che nel cast prevede attori del calibro di Rebel Wilson e Scarlett Johansson.

Ma tornando al remake di “Mamma ho perso l’aereo”, Archie Yates interpreterà il ruolo del protagonista, ovvero Max Mercer, mentre la madre di Max sarà interpretata da Aisling Bea, già vista in “Living with yourself” su Netflix. Il ruolo dei ladri guastafeste invece è affidato a Rob Delaney ed Ellie Kemper e se il primo lo conosciamo, almeno per ora, solo per ruoli secondari in film come Deadpool 2 o Fast&Furious (2019), la seconda è diventata celebre con la pellicola “Le amiche della sposa”, del 2011.

La trama e le differenze con il film originale

Essendo appunto un remake, va da se che la trama di questo “Mamma ho perso l’aereo” sia molto simile a quella del film originale. Ovviamente però è adattata ai nostri giorni inevitabilmente caratterizzati soprattutto da un elemento fondamentale: quello della tecnologia. Ad essere diverso è anche il contesto famigliare. Trattandosi di altre persone infatti, non può che avere una storia a sé, rispetto alla famiglia originale del primo film.

Anche il viaggio avrà una meta diversa. Se nella versione originale i famigliari di Kevin prendevano un aereo in direzione della romantica Parigi, la famiglia di Max Mercer sarà invece diretta verso il Giappone. Come abbiamo già visto all’inizio dell’articolo, un’ulteriore ma importante differenza si può notare anche nella coppia di antagonisti, ovvero la coppia di ladri che questa volta è formata da un uomo e da una donna.

Una piccola sorpresa

Con grade piacere degli spettatori più affezionati, come in ogni remake che si rispetti non può mancare un piccolo cameo che faccia riferimento al film originale. Ad apparire nella versione riadattata di “Mamma ho perso l’aereo” è Buzz, il fratello davvero spocchioso di Kevin Mckallister. Lo ritroveremo appunto nel remake, che ormai diventato un adulto, lavora come poliziotto.