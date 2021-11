Manca solo una settimana all’arrivo del Black Friday 2021, fissato venerdì 26 Novembre. Come ogni anno, le offerte e gli sconti abbondano in ogni settore, dalla tecnologia all’abbigliamento. D’altronde questo è il momento migliore dell’anno per acquistare i regali di Natale per amici e parenti, approfittando delle scontistiche disponibile sia online che nei negozi di tutta Italia.

Anche se la data ufficiale è quella del 26 Novembre, le offerte sono ormai iniziate da un po’, e proprio in questa settimana raggiungeranno il loro picco. Per cui, ecco qualche consiglio su cosa acquistare durante il Black Friday e quali sono le offerte da non perdere.

Black Friday: offerte da non perdere per l’abbigliamento

Nato in America ma sviluppatosi in tutto il mondo negli ultimi anni, ormai anche in Italia il Black Friday è diventato una ricorrenza importantissima.

Ma quali sono le offerte da non perdere assolutamente? Sicuramente in vista delle feste (soprattutto Capodanno) quello del venerdì nero è il momento adatto per acquistare qualche capo speciale da indossare a cena con la famiglia o mentre si festeggia con gli amici. Le offerte nel settore dell’abbigliamento sono tantissime, sia online che nei negozi tradizionali.

Vale sicuramente la pena di dare un’occhiata ai prodotti di Zalando, che in questo periodo sono sempre scontatissimi.

Abbigliamento, calzature e accessori, il tutto con riduzioni di prezzo che vanno dal 35% al 70%. Anche il mondo dello sport non fa eccezioni, ed è proprio questo il periodo dell’anno in cui ci sono i maggiori sconti, soprattutto sulle sneakers. Le grandi catene di negozi offrono ormai da settimane diversi sconti: basta prestare attenzione alle vetrine mentre facciamo una passeggiata per cogliere l’occasione al volo.

Tutti gli sconti su prodotti digitali e tecnologia

I grandi protagonisti del Black Friday sono però i prodotti tecnologici, e il posto migliore dove fare acquisti è proprio Amazon. Smartphone, tablet, computer e dispositivi digitali di tutti i tipi: basta aprire la homepage dell’applicazione per trovare migliaia di offerte, per qualsiasi gusto e tasca. Quest’anno le offerte più consistenti di Amazon riguardano la telefonia, con sconti importanti e irresistibili.

Lo stesso vale per i siti web e i negozi di elettronica come Mediaworld, Euronics, ecc… In questo caso si tratta anche dell’occasione giusta per comprare a basso prezzo prodotti solitamente più costosi, come televisori ed elettrodomestici. Ovviamente le scontistiche suo prodotti digitali non finiscono certo qui. Lunedì 29 Novembre ci sarà anche il Cyber Monday, con tutte le offerte migliori per gli articoli tecnologici.

Le offerte per il make up e il benessere

Infine, è giusto pensare anche a sé stessi in occasione del Black Friday, e approfittare delle offerte nel mondo del beauty. Anche in questo caso Amazon è l’e-commerce migliore per cogliere al balzo tutti gli sconti su prodotti del genere. Sempre online, un’altra valida opzione è quella di acquistare make up e prodotti di benessere sul sito web di Sephora Italia. Oltre ai tradizionali super sconti, qui potrete partecipare anche ai Flash Sale: occasioni di vendita dalla durata di 24 ore in cui avrete a disposizione numerosi prodotti fra cui scegliere, tutti con sconti importanti.

Non solo trucchi e skincare: se avete voglia di passare le feste all’insegna del benessere e della tranquillità, questo è il momento giusto per approfittare di tutte le offerte per le esperienze relax. Smartbox per la spa, oppure direttamente sui siti web di vostro interesse, questa è la settimana giusta per prenotare un ritiro speciale di cui usufruire durante le feste.