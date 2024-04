Il pasticcere Damiano Carrara sta per diventare padre, la moglie Chiara Maggenti è infatti in dolce attesa di una bimba. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Figlia in arrivo per Damiano Carrara: “Mi viene da piangere solo a pensarci”

Il pasticcere Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti sono pronti per diventare genitori. Con un video condiviso su Instagram, la coppia ha reso partecipi i propri follower del momento in cui hanno scoperto di aspettare una femmina. Al centro del tavolo c’era una bellissima torta e, una volta tagliata, ecco il colore rosa, a rivelare che si tratta proprio di una bimba. Introducendo il video la coppia ha scritto le seguenti parole: “quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando e aspettando con trepidazione di scoprirlo, per sognarti e immaginarti più concretamente nell’attesa.” La coppia ha deciso di scoprirlo nella loro casa, solamente con il cagnolino Paco, emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della loro vita, che gli avrebbe regalato la scoperta più dolce. Insomma un momento davvero super emozionante per Damiano e Chiara che il prossimo agosto diventeranno genitori per la prima volta. Durante una intervista per Chi, Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno detto che ancora non hanno scelto il nome della piccola, ma il pasticcere ha detto che ha già il dolce per lei, che manca sola la firma con il nome della piccola. Il pasticcere ha aggiunto anche: “mi viene da piangere solo a pensarci, sarà un casino, sono fregato.” Queste invece le parole di Chiara Maggenti: “Lui è molto affettuoso, io cercherò di fare quello che mia madre ha fatto con me, essere presente, mamma, amica, aiuto e sostegno nella vita.” Scherzando poi la Maggenti ha detto che la piccola è stata concepita subito dopo il ritorno di Damiano dal programma televisivo “Pechino Express.”

Damiano Carrara e Chiara Maggenti: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, il prossimo mese di agosto il pasticcere Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti diventeranno genitori per la prima volta. Da poco hanno infatti scoperto di aspettare una bambina. Chiara e Damiano si sono conosciuti qualche anno fa e fin da subito hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Dopo qualche anno di fidanzamento, i due si sono sposati a luglio del 2022 in Toscana, dopo un serie di rinvii dovuti alla pandemia e adesso stanno per diventare genitori. Il loro matrimonio è diventato un documentario andato in onda su Real Time a fine luglio del 2022. Insieme Damiano e Chiara hanno aperto un atelier, un laboratorio di pasticceria a Lucca e questo gli ha fatti crescere ancora di più anche come coppia. Adesso per loro arriverà il compito più difficile e bello di tutti, ovvero crescere un figlio.

