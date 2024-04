La conduttrice Diletta Leotta ha trascorso le vacanze di Pasqua in Sicilia insieme alla famiglia, e soprattutto con la figlia, la piccola Aria. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Diletta Leotta e le vacanze di Pasqua in piscina con la figlia: aria d’estate

Prima Pasqua da mamma per la conduttrice e bordocampista di Dazn Diletta Leotta, che ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax raggiungendo la sua famiglia in Sicilia. Con sé ovviamente ha portato anche la piccola Aria, nata lo scorso anno dalla relazione con il calciatore Loris Karius. Diletta ha voluto condividere con i suoi follower alcuni scatti sul suo profilo ufficiale di Instagram, mentre si trova in piscina con la figlia, che ha definito ““Il mio pesciolino di Aprile“. Il papà di Aria, Loris Karius, non ha potuto seguirle in Sicilia, era infatti impegnato con la sua squadra in Inghilterra, ma tra lui e la Leotta le cose vanno a gonfie vele, e presto ci saranno le nozze. Nelle foto pubblicate su Instagram possiamo notare anche la perfetta forma fisica di Diletta Leotta, che ha sfoggiato un costume intero e si è lasciata andare a qualche scatto sexy, per la gioia dei suoi tanti fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, a giugno le nozze con Loris Karius

Come abbiamo appena visto, Diletta Leotta ha trascorso qualche giorno di relax in Sicilia assieme alla piccola Aria, nata lo scorso mese di agosto. Assente il compagno e padre della piccola Loris Karius, perché impegnato con partite e allenamenti con il Newcastle. Nonostante la distanza, la storia tra il calciatore tedesco e la conduttrice va a gonfie vele e a giugno arriverà il fatidico sì. Loris e Diletta si sono conosciuti nel 2022 a Parigi, ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lo stesso anno Diletta è rimasta incinta di Aria, che ha portato ancora più gioia nella vita della coppia. A giugno, ancora non si conosce la data esatta, Diletta e Loris si sposeranno, in Sicilia, terra natale della conduttrice. La Leotta inoltre ha dichiarato di volere anche altri figli e che Loris è davvero quello giusto, arrivato nel momento giusto. Ecco cosa aveva dichiarato a “Verissimo“: “Loris è l’uomo che mi ha cambiato la vita. E’ quello giusto, quello che arriva nel momento giusto e che non ti dà neanche la possibilità di pensare troppo perché l’istinto ti dice che quella è la strada giusta.” Loris Karius, in una intervista ha detto che lei e Diletta si sono incontrati per caso, lui non sapeva chi lei fosse e lei non sapeva chi fosse lui, ma che tra loro c’è stata una connessione automatica. A lui lei è piaciuta dal primo sguardo. Non resta che attendere la data ufficiale del matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius.

