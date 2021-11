Quanto costa l’anello di fidanzamento di Federica Pellegrini?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano: i fan della coppia hanno subito espresso la propria gioia nei commenti del post su Instagram dove i due hanno fatto l’annuncio. La proposta di matrimonio si è svolta in modo informale ma assolutamente romantico, sul balcone e sotto le stelle.

L’occhio dei più curiosi si è subito posato sul gioiello della proposta, e in molti si sono subito chiesti quale fosse il costo dell’anello di fidanzamento di Federica Pellegrini.

La proposta di matrimonio a Federica Pellegrini

Da tempo ormai si vociferava di una relazione fra la campionessa olimpica Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta. La conferma ufficiale è giunta quest’estate, infatti al termine della finale olimpica dei 200 metri stile libero a Tokyo la nuotatrice lo aveva definito compagno di vita.

I due si conoscono dal 2014, e insieme hanno lavorato duramente portando la Pellegrini a livelli sempre più alti nel nuoto. Gare a parte, nella vita di tutti i giorni sono sempre apparsi estremamente affiatati agli occhi del pubblico. E lo hanno dimostrato nuovamente con la loro proposta di matrimonio.

Semplice ma romantico al punto giusto, l ‘evento è stato condiviso tramite due post su Instagram. In sintonia nella vita come nello sport, i due indossavano entrambi un paio di eleganti pantaloni neri e una camicia bianca.

Coordinati al punto giusto, Federica si è distinta sfoggiando un look più sensuale per l’occasione. Infatti la sua camicetta trasparente faceva intravedere la lingerie con un effetto vedo non vedo. Il tutto si è svolto sul balcone, con una notte stellata ad incorniciare il romantico evento.

Il costo dell’anello di fidanzamento

Anche in questa occasione, uno dei protagonisti della proposta di matrimonio è stato il costo dell’anello di fidanzamento per Federica Pellegrini. Ma quanto costa? Nella foto pubblicata dalla nuotatrice sui social è possibile vedere una scatolina verde-acqua. Il colore ha permesso agli sguardi più attenti di riconoscere subito l’anello della proposta, un gioiello del marchio Tiffany&Co. Osservando meglio l’anello i più curiosi hanno riconosciuto la montatura in platino e il diamante tagliato di due famosi modelli venduti dalla gioielleria di lusso. L’aspetto corrisponderebbe a quello di due articoli di Tiffany, il modello True e il Tiffany Setting. Quest’ultimo è certamente il modello più utilizzato per le proposte di matrimonio in tutto il mondo.

In entrambi i casi i prezzi sono da capogiro, perché tutti e due gli anelli hanno un costo che supera i 42mila euro. Sul profilo Instagram di Matteo Giunta è possibile vedere l’anello in modo ravvicinato, in una foto in cui Federica lo mostra, abbracciata al futuro marito. La data del matrimonio sembra ancora lontana, e non è ancora stata divulgata dalla coppia. Sicuramente passerà ancora diverso tempo, dal momento che Federica Pellegrini è ancora impegnata a nuotare nei playoff dell’International Swimming League. In attesa del giorno atteso, i seguaci della coppia si sono già congratulati per la lieta notizia nei commenti dei post della coppia su Instagram.