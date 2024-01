Ospiti del podcast di Diletta Leotta, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno parlato della loro vita a casa. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa hanno detto.

Federica Nargi e Alessandro Matri: “Dormiamo in camere separate”

L’ex velina di “Striscia la Notizia” Federica Nargi e l’ex calciatore Alessandro Matri sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta. Tra i due non c’è nessuna crisi, anzi sembrano più uniti e innamorati che mai. Federica e Alessandro si prendono in giro come solo le coppie solide e felici sanno fare. Ecco che cosa ha detto l’ex velina: “cerchiamo sempre di mostrare ciò che siamo realmente, con le nostre litigate, le sue prese in giro, quella che è la nostra realtà. Ma alla fine è un mondo ovattato, facciamo vedere quello che vogliamo far vedere.” I due rivelano inoltre di dormire spesso in camere separate: “addormentiamo le bambine nella loro cameretta… dobbiamo addormentarle noi perché loro non si addormentano da sole. Poi a un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra e di conseguenza uno dei due passa nell’altra camera”. “Più io”, aggiunge Alessandro, con Federica che conferma ridendo. Federica Nargi ha parlato anche di come è Alessandro come padre: “la maggior parte delle volte è la vittima, lo trovi lì che si fa pettinare, truccare, si fa fare le treccine… E’ un bravissimo papà. Diciamo che l’ho messo sotto a lavorare da subito con le bambine. Da appena nate cambia il pannolino, fa il bagnetto, dà il biberon. Immediatamente”. Insomma nessuna crisi tra Federica Nargi e Alessandro Matri, che ormai da quasi 15 anni formano una delle coppie vip più solide a affiatate.

Federica Nargi e Alessandro Matri: la storia d’amore

Federica Nargi e Alessandro Matri si sono conosciuti in una discoteca di Milano quando lei aveva 18 anni e lui 24. A fare il primo passo è stato Alessandro, mentre l’ex velina per circa un mese non ha voluto dargli il suo numero di cellulare. La Nargi, durante i primi mesi della loro relazione, ha ammesso di essere molto gelosa: “anche gli amici suoi non potevano parlare con nessuna perché io pensavo: ‘se loro parlano con qualcuno allora vuol dire che poi creano una situazione’. Matri ha rivelato che adesso in questa cosa è molto migliorata. La loro relazione dura da circa 15 anni e, nonostante i classici alti e bassi, una crisi vera e propria non c’è mai stata. Nel corso degli anni Federica e Alessandro hanno avuto due figlie, Sofia, che oggi ha 7 anni, e Beatrice, che oggi ha 4 anni. Ancora i due non sono sposati, ma per loro l’anello al dito è più che altro una formalità. Al Corriere della Sera avevano confidato che: “il matrimonio arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire ‘per sempre’. Lo faremo perché è un segno d’amore e di tutela per le figlie.”

