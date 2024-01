Cristian Totti e Melissa Monti pronti per il matrimonio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cristian Totti, proposta di matrimonio (segreta) alla fidanzata Melissa Monti?

Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, Cristian, e l’attrice Melissa Monti stanno insieme da più di un anno e sembrano davvero molto uniti e innamorati. Nonostante siano molto riservati riguardo la loro storia d’amore, capita che i due condividano sui rispettivi profili di Instagram alcune foto di coppia, che fanno sognare i loro follower. Recentemente la giovane attrice romana ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono fuori da una lussuosa gioielleria, con indossa un completo nero con accessori brillantati. A colpire l’attenzione dei fan è però la didascalia sotto al posto, ovvero l’emoticon di un anello accompagnato da tre puntini di sospensione. I tanti fan hanno subito ipotizzato che Cristian possa aver fatto la proposta di matrimonio a Melissa, o che comunque questo anello possa significare l’ufficializzazione del loro fidanzamento. Cristian e Melissa sono però ancora molto giovani, hanno appena 18 anni, quindi probabilmente è presto per pensare alle nozze. I fan comunque ci sperano e, per ora, nessuno dei due diretti interessati, ha confermato né smentito tale ipotesi. Staremo a vedere. Infine c’è anche da sottolineare il like messo al posto dal padre di Cristian, Francesco Totti, che da sempre fa il tifo per la coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meli🦋 (@melissamontii)

Cristian Totti e Melissa Monti: la storia d’amore

Cristian Totti è il primogenito della showgirl Ilary Blasi e dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti. Da oltre un anno il giovane è fidanzato con l’attrice e imprenditrice diciottenne Melissa Monti. Melissa ha recitato in diverse fiction e oggi si occupa dell’e-commerce di abbigliamento fondato insieme a sua sorella. Tra le fiction nelle quali ha recitato troviamo per esempio “Il tredicesimo apostolo”, “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. Inoltre Melissa Monti ha avuto anche un ruolo nel film vincitore del Premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. La Monti ha anche prestato il volto a diversi spot per marchi famosi quali Armani e Kids. Su Instagram Melissa ha condiviso alcuni scatti insieme al fidanzato Cristian Totti e, su TikTok, ha postato anche alcuni video. A maggio dello scorso anno, Melissa è diventata maggiorenne e alla sua festa è stata invitata anche la sorella di Cristian, Chanel, che ha definito Melissa come “la più bella”. Su Instagram inoltre Melissa ha dedicato spesso parole d’amore per Cristian, da “Tua per sempre” a “Sai sempre come rendermi felice, ti amo”. I due sembrano davvero molto affiatati e molto innamorati, ancora non si sa se la foto pubblicata da Melissa Monti fuori da una gioielleria accompagnata dall’emoji dell’anello di fidanzamento voglia dire che i due presto convoleranno a nozze, non resta quindi che aspettare e vedere se i diretti interessati scioglieranno questo dubbio.

