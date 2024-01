L’attrice Miriam Leone ha da pochi giorni dato alla luce il suo primo figlio, Orlando. Il post da lei pubblicato dedicato al figlio ha scaturito diverse polemiche. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Miriam Leone: “Diventare mamma illumina”, critiche al post dedicato al figlio

Lo scorso 29 dicembre 2023 l’attrice Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta. Nella clinica Humanitas di Milano è nato Orlando, per la gioia di mamma Miriam e il marito Paolo Carullo. Nelle ultime ore però l’ex Miss Italia ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram un post dedicato al figlio che però ha scatenato diverse polemiche. Ecco cosa ha scritto Miriam: “sono diventata mamma, la maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina. Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata”.

Se sotto al post sono stati tanti i commenti di incoraggiamento e apprezzamento, ci sono state anche tante critiche, come mai? A molti utenti le parole di Miriam Leone non sono piaciute, secondo diversi utenti le parole di Miriam sarebbero irrispettose nei confronti di tutte coloro che non hanno potuto avere figli. Questi i commenti di alcuni utenti: “illumina anche altro nella vita”, “E chi non è riuscita a diventare madre? Non serena, non ribaltata, non aperta. Troppo difficile da capire?” Insomma il post della nota attrice siciliana non è andato giù a molti, per il momento da parte sua non c’è stata nessuna replica ai vari commenti di critica nei suoi confronti.

La gravidanza di Miriam Leone

L’attrice siciliana ed ex Miss Italia 2008 Miriam Leone ha dato qualche settimana fa alla luce il suo primogenito, Orlando. La Leone aveva annunciato di essere incinta durante una intervista con Vanity Fair. Queste erano state le sue parole: “Ho notato questa pancia, che non è tipica per me. Ma soprattutto mi rendevo conto che non mi interessava più l’opinione altrui, in una condizione di pace interiore. Strano, molto strano…. Sono felice, questo è un bambino desiderato, e anche prima ero soddisfatta, ma in modo differente.” Sulla maternità ha aggiunto: “è una decisione personale che a volte non è nemmeno una decisione. Io non devo rendere conto di voler avere figli o di non volerne. Di poterne avere o di non poterne. E’ una questione che era normale fino a 5 o 6 decenni fa, quando le donne erano confinate a quel ruolo lì. Ora non è più così e questo va chiarito.”

