Fatal Attraction, nuova serie tv : dove vederla

Una nuova serie televisiva sta per arrivare. Il titolo è “Fatal Attraction” ed è basata sul famoso film del 1987. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere questa serie Tv.

Fatal Attraction: il film diventa una serie televisiva

Nella sale americane, era il 1987, quando usciva il film “Attrazione fatale“, diretto da Adrian Lyne e scritto da James Dearden, con Micheal Douglas e Glenn Close. Il film è diventato un vero e proprio cult del cinema americano degli anni Ottanta, ottenendo davvero un enorme successo. A breve uscirà la serie televisiva “Fatal Attraction“, che si basa proprio sul famoso film. Protagonista è sempre Daniel Gallagher che, dopo quindici anni trascorsi in prigione per l’omicidio di Alexandra Forrest, viene liberato sulla parola. Dan, oltre a voler recuperare i rapporti con la famiglia, cerca anche di dimostrare la sua innocenza. In parallelo, la serie ci mostra il giorno in cui Dan e Alex si sono incontrati per la prima volta e come la loro relazione clandestina abbia compromesso la vita che Dan aveva costruito insieme alla moglie Beth. Tanti saranno i colpi di scena nella serie televisiva, che promette davvero di tenere gli spettatori incollati al teleschermo per tutte le puntate.

Fatal Attraction: da Micheal Douglas a Joshua Jackson

Nel film “Attrazione fatale”, il protagonista Daniel Gallagher era interpretato dall’attore Premio Oscar Micheal Douglas. Nella serie “Fatal Attraction” troviamo invece l’attore canadese Joshua Jackson a vestire i panni di Dan. Joshua lo ricordiamo in particolare per aver interpretato Pacey Witter nella serie televisiva degli anni Novanta con Katie Holmes “Dawson’s Creek”, e per il ruolo di Peter Bishop nella serie “Fringe“.

Al posto di Glenn Close nei panni di Alexandra Forrest, troviamo l’attrice statunitense Lizzy Caplan. Queste le sue parole riguardo la serie Tv:

“La serie Tv Paramount Plus è un remake ma penso che Attrazione fatale non abbia bisogno di presentazioni. Chiunque ha familiarità con i personaggi ma, rispetto alla storia originale, abbiamo avuto la possibilità di sondare domande che all’epoca nessuno si preoccupava di porre. Il pubblico degli anni Ottanta ha visto la storia in maniera molto binario: era tutto bianco contro nero, antagonista contro eroe. Rivedendola oggi, Alex non appare come una vera e propria cattiva per cui è anche difficile non chiedersi cosa le stia succedendo o stupirsi di come Dan non abbia avuto chissà quali ripercussioni. Per capire meglio Alex e la sua salute mentale, ho voluto parlare con esperti di psicologia clinica: dovevamo andare oltre al considerarla solo come una pazza e squilibrata. La sfida per me è stata quella di far capire come lei creda di fare la cosa giusta nel momento giusto.”

Fatal Attraction: dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Fatal Attraction” sarà visibile in esclusiva su Paramount Plus. I primi tre episodi usciranno negli Stati Uniti domenica 30 aprile 2023, mentre in Italia usciranno il giorno dopo, ovvero lunedì 1 maggio. Ogni lunedì usciranno poi i nuovi episodi, fino ai due conclusivi in programma per il 29 maggio. Vi ricordo che per potere vedere questa serie televisiva è necessario sottoscrivere un abbonamento a Paramount Plus.