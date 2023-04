Fatal Attraction, serie tv Paramount Plus: la trama

Su Paramount Plus è in uscita la serie "Fatal Attraction". Scopriamo insieme di cosa parla.

Sulla piattaforma di streaming di Paramount Plus, il 1 maggio uscirà una nuova serie televisiva, dal titolo “Fatal Attraction“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama.

Fatal Attraction: la trama della serie televisiva

“Fatal Attraction“, il cui titolo in italiano è “Attrazione fatale”, è una serie televisiva statunitense scritta da Alexandra Cunningham insieme a Kevin J. Hynes, e si basa sull’omonimo film del 1987 diretto da Adrian Lyne e scritto da James Dearden. La trama della serie è una rivisitazione in chiave contemporanea del film con Micheal Douglas e Gleen Close, considerato un vero e proprio cult del cinema americano degli anni Ottanta. Il protagonista della serie televisiva è sempre Daniel Gallagher che, dopo aver scontato quindici anni in carcere per l’omicidio di Alexandra Forrest, esce di prigione sulla parola. Per prima cosa Dan vuole recuperare i rapporti con la sua famiglia, la moglie Beth e la figlia Ellen, e dimostrare a tutti di essere in realtà innocente. In parallelo, la serie ci mostra il primo incontro tra Dan e Alex, avvenuto quindici anni prima, e di come la relazione clandestina abbia sconvolto la vita che Dan aveva costruito con Beth. La serie è ricca di colpi di scena e promette di tenere gli spettatori incollati al teleschermo fino alla fine.

Alexandra Cunningham ha dichiarato al Television Critics Association Winter Tour quanto segue:

“Questa rilettura del film condivide molti aspetti del film originale ma affronta anche temi legati al sistema giudiziario, alle crisi di mezza età, a disordini di personalità, padri e figlie, omicidi. Racconta di come spesso molte persone non siano capaci di gestire una vittoria.”

Fatal Attraction: il cast della serie televisiva

Oltre a Micheal Douglas e Glenn Close, nel cast del film del 1987 troviamo anche Anne Archer nei panni di Beth. Nella serie televisiva “Fatal Attraction“, Dan Gallagher è interpretato dall’attore canadese Joshua Jackson, l’indimenticabile Pacey Witter nella serie televisiva di grande successo degli anni Novanta “Dawson’s Creek”. L’attore ha dichiarato quanto segue:

“La serie tv ha un’ambientazione moderna, il che ci permette di trattare temi come la sfera sessuale e di approfondire ulteriormente il personaggio di Alex per capire come è diventata così e cosa si cela dietro ai suoi comportamenti. Il film ancora oggi è interessante da vedere, avvincente e spaventoso. Tuttavia, occorreva rivedere la prospettiva di Dan Gallagher, che dalla storia usciva pulito: culturalmente, siamo andati oltre al presupposto che l’uomo bianco al potere agisca sempre in maniera corretta.”

A Interpretare Alex Forrest troviamo l’attrice statunitense Lizzy Caplan, mentre la moglie di Dan, Beth, è interpretata da Amanda Peet. Nel cast ci sono anche Alyssa Jirrels, Brian Goodman, Reno Wilson e Toby Huss.

Fatal Attraction: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Fatal Attraction” uscirà sulla piattaforma di streaming Paramount Plus il 30 aprile 2023 negli Stati Uniti, in Italia il 1 maggio. In quella data usciranno i primi tre episodi, poi, ogni lunedì, usciranno le restanti puntate, fino al 29 maggio. Gli episodi in tutto sono 8 e vi ricordo che, per poter usufruire del servizio, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.