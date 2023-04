Fatal Attraction, serie tv Paramount Plus: il cast

“Fatal Attraction” è la nuova serie televisiva di prossima uscita sulla piattaforma di streaming Paramount Plus. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da chi è composto il cast della serie Tv.

Fatal Attraction: il cast della serie televisiva

“Fatal Attraction”, in italiano “Attrazione fatale“, è una serie televisiva statunitense basata sul celebre film omonimo del 1987 diretto da Adrian Lyne e scritto da James Dearden. Nel cast del film c’erano attori del calibro di Micheal Douglas, Glenn Colse e Anne Archer. Nella serie televisiva, nei panni del protagonista, Daniel Gallagher, troviamo l’attore canadese Joshua Jackson, celebre soprattutto per il ruolo di Pacey Witter nella serie televisiva degli anni Novanta “Dawson’s Creek”, con Katie Holmes. Joshua lo abbiamo visto anche nelle serie televisive “Fringe”, dove interpretava Peter Bishop e “The Affair – Una relazione pericolosa”, dove vestiva i panni di Cole Lockhart. Queste le parole dell’attore riguardo la serie televisiva “Fatal Attraction“:

“La serie tv ha un’ambientazione moderna, il che ci permette di trattare temi come la sfera sessuale e di approfondire ulteriormente il personaggio di Alex per capire come è diventata così e cosa si cela dietro ai suoi comportamenti. Il film ancora oggi è interessante da vedere, avvincente e spaventoso. Tuttavia, occorreva rivedere la prospettiva di Dan Gallagher, che dalla storia usciva pulito: culturalmente, siamo andati oltre al presupposto che l’uomo bianco al potere agisca sempre in maniera corretta.”

A vestire i panni di Alexandra Forrest troviamo l’attrice statunitense Lizzy Caplan, che abbiamo visto recitare in film come “La ragazza del mio migliore amico”, “The Wedding Party, “Now You See Me 2” e “Allied – Un’ombra nascosta”. Ha preso parte anche a diverse serie televisive quali “Smallville”, “New Girl” e “Castle Rock”. Queste le parole dell’attrice in riferimento alla serie televisiva “Fatal Attraction”:

“La serie tv Paramount Plus è un remake, ma penso che Attrazione Fatale non abbia bisogno di presentazioni. Chiunque ha familiarità con i personaggi ma, rispetto alla storia originale, abbiamo avuto la possibilità di sondare domande che all’epoca nessuno si preoccupava di porre.

Nei panni della moglie di Daniel, Beth, troviamo l’attrice statunitense Amanda Peet, che abbiamo visto in film come “Semplicemente irresistibile”, “FBI: protezione testimoni”, “FBI: protezione testimoni 2”, “Io sono tu” e “C’era una volta un’estate”.

Nel cast troviamo anche: