Dieta di Katie Holmes: come si mantiene in forma

La dieta di Katie Holmes punta a un regime ben bilanciato e controllato dove sta attenta a ciò che mangia in modo da non sgarrare troppo.

Riuscire a mantenersi in forma per chi lavora nell’ambiente dello spettacolo può non essere semplice perché deve presenziare a eventi e anteprime cinematografiche. Per mantenersi in forma e stare bene, qui forniamo alcuni consigli su come seguire la dieta di Katie Holmes e tutti i suoi segreti di alimentazione.

Dieta di Katie Holmes

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Joey nella serie tv Dawson’s Creek che l’ha resa famosa, oggi sfoggia un fisico in forma anche e soprattutto grazie alla sua alimentazione. Nonostante sia over 40, Katie Holmes sa benissimo che il suo metabolismo non funziona come quando aveva 20 o 30 anni.

Per questa ragione, la dieta di Katie Holmes si basa su un regime che le permette di attivare il metabolismo e di riuscire a mantenersi in forma, nonostante gli anni che passano. Si tratta di un regime sicuramente salutare e particolarmente controllato che la aiuta ad avere un bel fisico.

La stessa attrice ha raccontato a una rivista americana di non mangiare tutto ciò che vuole, anzi. Sta molto attenta a scegliere alimenti adeguati che le permettono di non eccedere troppo e non ingrassare mantenendo così la sua silhouette. Mangia in modo sano, soprattutto 3 porzioni di frutta e verdura ogni giorno.

Il suo regime comincia con uno smoothie a base di ortaggi verdi insieme poi a dei piatti che sono ricchi di proteine come pesce, ortaggi, cereali e salsa di pomodoro. Sebbene non rinunci alla pasta, cerca di mangiarne poca e in poche quantità. Si diletta ai fornelli, ma non riesce a rinunciare al suo piatto preferito, ovvero la quesadilla con salse e formaggio.

Dieta di Katie Holmes: benefici

Seguire la dieta di Katie Holmes significa mantenersi in forma in modo sano. L’attrice cura molto l’alimentazione e il suo aspetto, anche proprio per il suo lavoro dove deve sempre essere impeccabile. Mangiare sano e in modo attento l’aiuta a mantenersi bene e tonica grazie agli alimenti che questo regime comporta.

Consumare determinati alimenti come pesce, verdure e frutta aiuta a regolare il transito intestinale e, al tempo stesso, contribuisce a mantenere la forma fisica nel modo migliore possibile. Variare così tanto l’alimentazione garantisce anche un menù equilibrato e ben controllato senza esagerare. Concedersi ogni tanto degli sgarri come la quesadilla permette di fare qualche strappo alla regola.

Oltre all’alimentazione, nella dieta di Katie Holmes non manca l’allenamento a cui dedica buona parte della giornata quando è libera dai vari impegni. Si allena almeno 4 volte a settimana praticando spinning, boxe, ma anche facendo un corso di danza. In questo modo allena il fisico e la mente dal momento che fa lezioni di yoga.

Ha un approccio alquanto equilibrato con il cibo, nutrendosi di alimenti sani, ma senza esagerare o farne una ossessione, come ha raccontato in una intervista. Se esce fuori a cena si gode un buon pasto, ma evita il cibo spazzatura anche se compensa con alimenti sani il giorno seguente. Non consuma troppi carboidrati e quindi riesce a essere in buona forma.

