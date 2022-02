Il Fanta Sanremo è stato il grande protagonista della kermesse del 2022. Saranno quindi felici gli utenti, soprattutto quelli che seguono Amici, a sapere che l’esperienza si ripeterà anche con la scuola di talenti di Maria De Filippi.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla data di inizio del Fanta Amici, sul regolamento e anche qualche curiosità su questo interessante progetto social.

Come funziona il Fanta Amici

L’esperienza sarà molto simile a quella creata dal Fanta Sanremo. Agli utenti quindi verranno distribuite 1000 monete virtuali con cui dovranno comprare cinque alunni e un professore per comporre la propria squadra. I punteggi saranno assegnati in base al comportamento di ciascun allievo e insegnante durante il serale.

C’è però una differenza con il Fanta Sanremo, gli utenti infatti saranno maggiormente coinvolti attraverso una serie di minigiochi con il quale potranno far accumulare più punti alle proprie squadre, influenzando così l’andamento delle classifiche del Fanta Amici.

Quando inizia

Il Fanta Amici avrà inizio da domenica 20 febbraio 2022. A partire da questa data si avrà tutto il tempo di comporre la propria squadra fino all’inizio del serale di cui non si sa ancora la data ufficiale ma è sicuramente previsto per il mese di marzo.

Si giocherà infatti in contemporanea con la fase serale di Amici, in onda il sabato sera su Canale 5. Per ogni informazione comunque, vi consigliamo consultare la pagina Instagram ufficiale del gioco: @fantaamiciserale.

La televisione tradizionale e il ponte social con le nuove generazioni

Il Fanta Sanremo e il Fanta Amici non sono una novità. Erano infatti già partiti per l’edizione 2020/2021 ma non avevano riscosso tutto il successo che invece è esploso nel 2022. Si potrebbe quindi parlare ufficialmente di cambio generazionale, lo stesso a cui la televisione sperava da tempo.

Con questi giochi infatti si è riusciti finalmente a creare una sorta di canale di comunicazione interattivo con i giovani che popolano il mondo dei social network, creando quel meccanismo tanto desiderato dai due mondi, in cui l’uno può esistere anche come estensione dell’altro.