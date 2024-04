Fabrizio Corona ha parlato di Chiara Ferragni e Fedez che, secondo lui torneranno insieme. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona: “Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme a…”

Secondo l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, Chiara Ferragni e Fedez un giorno torneranno insieme. Nonostante la distanza tra i due sembra sempre più profonda, tanto che lui ha appena acquistato una nuova casa in centro a Milano, secondo Corona la crisi prima o poi finirà e i due torneranno a essere una coppia. Fabrizio Corona ha parlato dei Ferragnez nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi, secondo lui se tra Chiara e Federico l’amore era vero e se entrambi riusciranno a rilanciarsi a livello professionale, ecco che il riavvicinamento è davvero possibile. Ecco cosa ha detto l’ex re dei paparazzi: “oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme? Non ora, non ne prossimi sei mesi. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme, se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative.” Le dichiarazioni di Corona hanno sicuramente dato speranza ai tanti fan dei Ferragnez, staremo a vedere cosa accadrà. Al momento, quello che è certo, è che un riavvicinamento sembra tutt’altro che probabile. Corona, nel suo podcast, ha inoltre dato un consiglio alla Ferragni, ovvero quello di sparire per un pò, di prendersi una pausa al fine di tornare con nuove energie e prospettive.

Fabrizio Corona sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Come abbiamo appena visto, Fabrizio Corona si è espresso alla domanda se secondo lui Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme. Secondo l’ex re dei paparazzi ciò è possibile magari tra un anno, ma solo se l’amore tra loro era autentico e se entrambi riusciranno a realizzarsi professionalmente. La distanza tra i due ora sembra davvero enorme, Fedez infatti ha appena acquistato una nuova casa in centro a Milano ed è partito per la sua prima vacanza da padre single con Leone e Vittoria alla volta di Miami. Prima era stata la Ferragni a partire con i figli per una vacanza a Dubai. Ecco cosa ha detto Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Chiara: “secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando la ‘corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era ragazzo era uno che si divertiva però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto.” Insomma, come andranno nel cose nel lungo periodo tra Chiara Ferragni e Fedez non si può sapere, staremo a vedere.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, litigio furioso in un ristorante di Milano

Chiara Ferragni sparisce dai social, Fedez vola a Miami con i figli