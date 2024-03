All’interno di un ristornate di Milano c’è stata una lite furibonda tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e l’ex fidanzato Fabrizio Corona. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire cosa è successo tra i due.

Corona e Belen, lite furiosa in un ristornate di Milano

Secondo quando riportato da Dagospia c’è stata una lite furiosa tra i due ex fidanzati Fabrizio Corona e Belen Rodriguez all’interno di un ristornate di Milano. La showgirl argentina si trovava a pranzo con la madre, Veronica Cozzani, e una amica e non avrebbe gradito l’improvviso arrivo dell’ex re dei paparazzi. Fuori dal ristornate c’erano appostati alcuni paparazzi, lì anche per Melissa Satta che si trovava al ristornate con un amico dopo la rottura con il tennista Matteo Berrettini, che hanno sentito le urla di Belen. Ecco cosa avrebbe detto l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” quando ha visto entrare Corona: “ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti.” La Rodriguez, infatti, sempre secondo Dagospia sarebbe in trattativa per partecipare come concorrente alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Dopo un anno molto difficile segnato dalla fine della relazione con Stefano De Martino che, a quanto dichiarato dalla showgirl, l’ha tradita ripetutamente, e poi con Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano con il quale sembrava aver ritrovato la serenità e che avrebbe dovuto sposare, Belen ci tiene tantissimo a ributtarsi sul lavoro e non vuole quindi rischiare che alcune foto possano far saltare i contratti. Oltre a “Ballando con le stelle” pare infatti ci siano altri progetti in ballo, sempre in Rai, dove Belen ha già comunque lavorato in passato. Comunque, dopo la lite tra Belen e Fabrizio è tornato il sereno, quindi la lite alla fine si è conclusa nel migliore dei modi. Del resto, dopo la rottura, Belen e Corona sono comunque rimasti in ottimi rapporti.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: la storia d’amore

Sono passati davvero tanati anni dalla fine della storia d’amore, ma la relazione tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è stata comunque importante, infatti è durata per ben tre anni a partire dal 2009. L’ex re dei paparazzi aveva da poco chiuso la relazione con la modella Nina Moric, dalla quale ha avuto un figlio, Carlos Maria, mentre la Rodriguez era all’inizio della sua carriera nel mondo della televisione. La loro relazione è finita bruscamente, quando poi Fabrizio Corona è stato arrestato. Ecco cosa aveva detto all’epoca l’ex re dei paparazzi: “l’amore finisce, il bene no”. In effetti nonostante la fine della storia d’amore, i due sono rimasti in ottimi rapporti infatti, anche dopo la lite riportata da Dagospia, tra loro è tornato subito il sereno. Nell’ultimo anno inoltre Corona ha spesso difeso Belen dalle critiche ricevute e le ha sempre dimostrato sostegno tramite i canali social.

