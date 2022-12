Fabiola Sciabbarrasi è stata la seconda moglie di Pino Daniele, prematuramente scomparso nel 2015 a causa di un infarto. I due insieme hanno avuto tre figli, Sara, Sofia e Francesco.

Fabiola Sciabbarrasi: tutto sulla moglie di Pino Daniele

Nata a Roma sotto il segno del Toro il 26 aprile 1968, Fabiola Sciabbarrasi attualmente ha 54 anni.

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita d’infanzia e famigliare. Sappiamo però che Sciabbarrasi ha un importante passato come modella: in età adolescenziale, infatti, la donna ha intrapreso la carriera da modella e nel tempo è riuscita a diventare volto noto di alcuni grandi brand di moda. La donna ha infatti sfilato per Armani e Blumarine, acquisendo sempre di più notorietà nel fashion world.

È il 1992 quando Fabiola Sciabbarrasi incontra per la prima volta Pino Daniele.

Quell’incontro le cambiò la vita, rendendosi effettivamente subito conto che quell’uomo sarebbe stato per lei l’amore di tutta la vita: un colpo di fulmine, come nei migliori film d’amore. A fare da tramite fu il grande Massimo Troisi, che non esitò a presentarli durante una cena di lavoro.

Conosciuto Pino Daniele, Sciabbarrasi decide di abbandonare la carriera da modella e di dedicarsi a pieno a viversi la sua storia con l’uomo di cui era innamorata, lo stesso che le ha regalato una meravigliosa famiglia.

Pino Daniele ai tempi era sposato con Dorina Giangrande (ha avuto due figli con lei), dalla quale però si trovò costretto a divorziare proprio a causa di quel potente colpo di fulmine. La storia d’amore tra Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele è durata ben 22 anni; dalla loro relazione sono nati tre figli, Sara, Sofia e Francesco.

Avevo 23 anni quando ci siamo incontrati, a casa di Massimo Troisi. Ci siamo riconosciuti: le cose avvengono forse per caso, ma mai a caso. È stato un lento avvicinamento; mi ero appena separata, lui era sposato con due figli. Non volevo essere di passaggio […]

Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele viene a mancare a causa di un infarto; al momento del decesso del cantante i due risultavano ancora sposati, sebbene la loro storia fosse in realtà “finita” due anni prima, nel 2013.

Oggi Fabiola Sciabbarrasi continua a vivere la sua vita e ad amare i suoi splendidi figli. In particolare, ha scelto di coltivare la sua grande passione per il mondo dello spettacolo e ha deciso di dedicarsi alla produzione di spettacoli Rai e Mediaset. Ha inoltre fondato la @pinodanieleforeveronlus. Tra le altre cose gestisce anche Forlove Entertainment e Fundraising-Event Productions Advisor, proprio come recita la bio del suo profilo Instagram.

Fabiola Sciabbarrasi è infatti anche molto attiva sui social media; il suo profilo Instagram è seguito da 47.600 follower, per un totale di 702 post pubblicati. L’ex modella è solita pubblicare fotografie di vita quotidiana insieme ai figli, ma non mancano momenti dedicati al lavoro con colleghi e colleghe e selfie in cui si mostra sorridente e meravigliosa come sempre.

Il 26 novembre 2019 esce il libro dedicato all’amore della sua vita: Resta l’amore intorno. La mia vita con Pino, edito da Sperling & Kupfer.

Fabiola Sciabbarrasi ha ritrovato l’amore: il suo nuovo compagno attuale sarebbe infatti Luca Di Tolla, volto noto al mondo dello spettacolo per via della sua partecipazione al Grande Fratello 2012. Oggi l’uomo è un affermato nutrizionista e preparatore atletico.