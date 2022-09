Fabio Balsamo è un attore e un comico di Napoli, membro effettivo dei The Jackall dal 2015. Ha lavorato in teatro, al cinema e in diversi programmi tv.

Membro attivo del noto gruppo comico dei The Jackall (nato a Napoli nel 2005), Fabio Balsamo è anche un attore di cinema, oltre che comico a tutti gli effetti.

Andiamo a scoprire insieme un po’ della sua vita e della sua carriera professionale.

Fabio Balsamo: vita e carriera del comico napoletano

Fabio Balsamo è nato a Casalnuovo di Napoli il 2 gennaio 1989 e attualmente ha 33 anni. Della sua infanzia e adolescenza non si hanno particolari informazioni, ma sappiamo che Fabio ha studiato presso l’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli scegliendo l’indirizzo di arte drammatica, ma ha anche scelto di trasferirsi in Francia per diverso tempo con l’obiettivo di studiare l’arte dei clown di strada.

Da sempre appassionato di teatro e di arte, Balsamo non ha rinunciato agli studi di doppiaggio e di canto, inseriti di default nel suo curriculum vitae.

Si può dire però che la vita di Fabio Balsamo sia letteralmente cambiata nel 2015. È proprio in quell’anno, infatti, che l’attore entra a fare parte del gruppo comico dei The Jackall – già attivi dal 2005 – e apparendo come protagonista in alcuni video di successo, come il caso de Gli effetti di Gomorra sulla gente, uno dei tanti video parodie che il gruppo comico ha pubblicato sul canale ufficiale di Youtube.

A confermare la svolta della sua carriera nel 2015 vi è anche il suo debutto cinematografico: Fabio Balsamo arriva sul grande schermo con la pellicola Babbo Natale non viene da Nord, diretto da Maurizio Casagrande. Seguono poi diversi progetti teatrali come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé.

Tuttavia, sono e saranno i The Jackall a conferirgli sempre maggiore successo: vi ricordate il film AFMV – Addio fottuti musi verdi? Ecco, Balsamo divenne protagonista della pellicola del 2017 ed ebbe un grandissimo successo. Sempre in compagnia dei colleghi Balsamo è diventato parte integrante del cast della serie Netflix Generazione 56k del 2021, mentre nel 2020 ha recitato anche nella famosa serie-tv Don Matteo.

L’esperienza televisiva di Fabio Balsamo

Oltre a tutti i progetti cinematografici in cui è stato coinvolto (Timballo e Uomo in mare nel 2016; Beagle nel 2017; 7 ore per farti innamorare nel 2020; (Im)perfetti criminali, Tre di troppo e Falla girare nel 2022), Fabio Balsamo ha preso parte anche a diverse esperienze televisive.

Insieme ai The Jackall, ad esempio, ha lavorato nel 2020 con Massimo Ranieri nello show Qui e adesso, ma non solo. È stato anche tra gli ospiti ricorrenti del game Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2, mentre il 26 aprile 2022 è tornato sul piccolo schermo in veste di presentatore del game show Name That Tune – Indovina la canzone (su TV8) insieme al collega e amico Ciro Priello. Infine, ma non per importanza, compare anche come concorrente in Celebrity Haunted: Caccia all’uomo, disponibile su Prime Video.

La vita privata di Fabio Balsamo: che cosa sappiamo?

Se si fa una breve ricerca online e si osserva il profilo Instagram di Fabio Balsamo, ciò che salta all’occhio è che l’attore sia molto attivo a livello social, ma quasi ed esclusivamente per quanto riguarda la sua posizione lavorativa.

L’aspetto privato (e dunque anche sentimentale) rimane all’oscuro e proprio per questo le notizie circa la sua vita privata rimangono molto nascoste. Non sappiamo nulla rispetto alla sua situazione amorosa, anche perché lui stesso non ha mai fatto trapelare nulla. Per il momento, dunque, rimane tutto un mistero.