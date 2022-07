La terza stagione di Lol – Chi ride è fuori è una delle più attese su Amazon Prime Video. La nuova serie ci sarà, ma prima è previsto uno speciale di Natale che farà impazzire il pubblico. Chi potrebbero essere i concorrenti della nuova edizione?

Lol 3: la terza stagione in arrivo su Prime

Lol – Chi ride è fuori è stato uno degli show di Amazon Prime Video più amati dal pubblico. Un gruppo di comici viene chiuso in uno studio per diverse ore e potrà fare ciò che vuole, tranne ridere. I concorrenti devono provocarsi a vicenda fino a quando ne rimane solo uno. Uno show davvero molto divertente, anche perché inevitabilmente si vanno a creare siparietti che fanno ridere e coinvolgono il pubblico, mentre diversi nomi importanti della comicità italiana mischiano i loro talenti.

La terza stagione è molto attesa dal pubblico. Prima bisognerà accontentarsi di uno speciale di Natale, a cui parteciperanno i concorrenti più amati delle prime due edizioni, che hanno ottenuto un successo incredibile. La data di debutto non è ancora stata comunicata, anche se molto probabilmente se ne riparlerà nel 2023, a meno che la piattaforma non decida improvvisamente di accelerare la produzione. Tenendo conto dello speciale di Natale, quasi sicuramente la nuova stagione arriverà nel nuovo anno.

Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova serie?

Lol 3: i concorrenti più richiesti dal pubblico

Quali saranno i concorrenti che parteciperanno alla terza serie di Lol – Chi ride è fuori? Il pubblico è rimasto molto colpito dalla partecipazione di alcuni grandi nomi della comicità italiana durante le prime due stagioni, per questo le ipotesi per il prossimo cast puntano in alto. Tra i più apprezzati delle prime due serie ci sono stati Corrado e Caterina Guzzanti, Virginia Raffaele, Elio, Lillo, Frank Matano, Michela Giraud, Mago Forest, Angelo Pintus e Maccio Capatonda. Quest’ultimo è riuscito a vincere la seconda edizione.

Amazon ha proposto un sondaggio ai suoi spettatori, chiedendo loro quali sono i comici che vorrebbero vedere nella prossima serie di Lol. Il pubblico sembra essere pienamente d’accordo su alcuni nomi, alcuni dei quali avevano già sperato di vedere nella seconda serie, ma ci sono anche delle sorprese.

I nomi più votati dagli utenti sono:

Aldo Giovanni e Giacomo;

Nino Frassica;

Paola Cortellesi;

Checco Zalone;

Fabio De Luigi;

Teresa Mannino;

Emanuela Fanelli;

Lucia Ocone.

Non si tratta del cast ufficiale, ma delle preferenze del pubblico. Questi nomi potrebbero sicuramente essere presi in considerazione dalla produzione, ma per avere un cast certo e ufficiale bisognerà aspettare ancora diversi mesi. Sicuramente alcuni di questi personaggi renderebbero il programma ancora più divertente e farebbero letteralmente impazzire il pubblico.

Tra i commenti del sondaggio, sono emersi anche altri nomi, meno richiesti dei precedenti, ma sicuramente molto apprezzati. Tra questi:

Diego Abatantuono;

Claudio Bisio;

Ale e Franz;

Luciana Littizzetto;

Valerio Lundini;

Sabina Guzzanti;

Maurizio Crozza;

Giorgio Panariello;

Biagio Izzo;

Geppi Cucciari;

Antonio Albanese;

Valeria Graci.

È importante sottolineare che alcuni posti saranno riservati ai più giovani, come è già accaduto nelle edizioni passate. Per esempio, il vincitore della prima serie di Lol è stato Ciro Priello, dei The Jackal.