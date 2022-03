La primavera sta finalmente arrivando e con lei stanno arrivando anche le nuove tendenze in fatto di make up. Tra queste spicca l’eyeliner bianco già sfoggiato da Chiara Ferragni durante la Paris Fashion Week 2022 ma l’influencer non è stata l’unica.

Non volete farvi trovare impreparate con l’arrivo della bella stagione? Ecco allora tutti i consigli su come usarlo per un look mai banale e i tips utili per farlo durare di più durante la giornata.

Eyeliner bianco, come usarlo per un look davvero cool

Se l’eyeliner nero tende a chiudere lo sguardo e a renderlo più profondo, l’eyeliner bianco al contrario lo apre e lo ravviva. Caratteristica che lo rende perfetto per realizzare trucchi dall’aspetto fresco e luminoso adatti per la bella stagione in arrivo.

I modi in cui sfoggiarlo sono davvero tantissimi: si può usare da solo abbinandolo ad un semplice mascara nero e creando code semplici ma molto chic, ma l’eyeliner bianco si presta molto bene anche per creare make up grafici davvero d’effetto e dall’aspetto futuristico.

Si può anche abbinare ad altri colori, come anche i metallizzati, il bianco per esempio sta benissimo accostato all’oro. Se invece vi piace giocare con i contrasti potreste provare l’accostamento classico “black and white” da realizzare ovviamente con l’eyeliner bianco e con quello nero.

C’è poi anche chi l’eyeliner di questo colore lo usa semplicemente come base per altri colori con lo scopo di renderli più accesi o chi osa abbinandolo al mascara bianco per un look cyber da passerella.

Come farlo durare di più

Specialmente se non si tratta di un prodotto waterproof, l’eyeliner bianco così come altri prodotti make up tende a sbiadire o a sbavare se lo si tiene su per un’intera giornata. Abbiamo quindi pensato a qualche trucchetto per farlo durare di più.

Prima di tutto, l’elemento che non può assolutamente mancare è il primer da passare sulla palpebra mobile prima di applicare l’eyeliner. Questo prodotto infatti assicura un’aderenza maggiore del make up. In commercio esistono quelli per gli occhi, ma va bene un qualsiasi primer o una crema che abbia anche questa funzione.

Anche un velo di cipria, può tornare utile allo scopo, sia al posto del primer sia come passaggio finale. Un altro prodotto molto amato dalle beauty influencer è lo spray fissante, utile per assicurare al make up una maggior tenuta durante tutta la giornata.

Le celebrità che lo hanno provato

Come dicevamo, l’ultima a sfoggiarlo è stata la nostra Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week. L’influencer lo ha abbinato ad un outfit firmato Schiapparelli, dallo stile inconfondibile sulle tonalità del bianco e dell’oro, dato dai vistosi gioielli. Ma anche l’imprenditrice digitale più famosa al mondo sembra avere una “musa ispiratrice”.

Si tratta della modella Julia Fox, tra le favorite di Donatella Versace, che ha sfoggiato l’eyeliner bianco in più occasioni, tra cui proprio la Milano Fashion Week 2022. Spesso la modella lo abbina ad un rossetto nero o, come abbiamo suggerito in precedenza, anche all’eyeliner nero, per un gioco di contrasti davvero da urlo.