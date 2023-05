Evil, serie tv: il cast

Evil è una serie tv fantasy, thriller e horror che sta per debuttare su Paramount+ con la sua prima stagione. Una serie tv dalla trama molto appassionante, soprattutto per gli amanti del genere. Scopriamo insieme il cast.

Evil, la serie tv thriller arriva su Paramount+



Evil è una serie tv fantasy, thriller e horror che segue la storia di una psicologa forense e la sua collaborazione con un seminarista cattolico, mentre indagano insieme su alcuni eventi di natura soprannaturale. Una serie tv dalla trama avvincente, particolarmente apprezzata dagli amanti delle serie tv di questo genere. Evil indaga il male in ogni sua forma, cercando di dare una risposta alle domande più scomode e inquietanti, in una costante contrapposizione tra scienza e religione, andando a scavare nella vera origine del diabolico. Inutile sottolineare che se siete dei veri appassionati delle serie tv di questo genere, come The Haunting, American Horror Story, Midnight Mass e The Strain, non dovrete assolutamente perdervi la prima stagione di questa serie tv, che ne prevede ben quattro, e che è già andata in onda diversi anni fa negli Stati Uniti, ottenendo un successo davvero incredibile.

La serie tv Evil cerca di portare sul piccolo schermo un thriller che si concentra sul soprannaturale, ma che va anche ad esaminare il difficile rapporto tra scienza e religione. La storia segue le vicende lavorative di una psicologa forense, particolarmente scettica riguardo l’esistenza di fenomeni soprannaturali. La donna, per lavoro, dovrà unire le sue forze con un diacono, specializzato in possessioni demoniache, per portare avanti diverse indagini inquietanti. Nello specifico, i due dovranno cercare di fare chiarezza su una serie di eventi apparentemente inspiegabili. Entrambi dovranno fare i conti con una forza oscura che non sembra avere precedenti. Riusciranno ad ammorbidire le loro convinzioni per arrivare alla verità? Cosa si nasconde realmente dietro questi eventi così strani e inquietanti? Esiste una spiegazione scientifica o il male è realmente in agguato?

Evil, serie tv: il cast



La serie tv Evil ha un cast con una serie di nomi di attori e attrici particolarmente conosciuti sul piccolo schermo. La protagonista, ovvero la psicologa forense Kristen Bouchard, è interpretata dall’attrice Katja Herbers, mentre il ruolo del diacono è affidato a Mike Colter. Nel cast troviamo anche Micheal Emerson, nel ruolo di Leland Townsend, testimone di un caso di omicidio di massa, che in realtà potrebbe essere un un agente controllato dal Demonio.

L’elenco completo del cast:

Katja Herbers: Kristen Bouchard

Mike Colter: David Acosta

Aasif Mandvi: Ben Shakir

Kurt Fuller: Dr. Kurt Boggs

Marti Matulis: George

Brooklyn Shuck: Lynn Bouchard

Skylar Grey: Lila Bouchard

Maddy Crocco: Lexis Bouchard

Dalya Knapp: Laura Bouchard

Christine Lahti: Sheryl Luria

Michael Emerson: Dr. Leland Townsend

La serie tv, che è già stata trasmessa negli Stati Uniti, è composta da quattro stagioni. Il primo capitolo arriverà su Paramount+ a partire dall’8 maggio 2023. Sicuramente questa serie tv otterrà un grande successo, perché per gli amanti del genere è davvero ben fatta e ricca di colpi di scena.