In Italia è finalmente in arrivo la serie televisiva di genere thriller soprannaturale “Evil“, che ha ottenuto grande successo negli Stati Uniti. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere questa serie televisiva.

Evil: dove vedere la serie televisiva

La prima stagione della serie televisiva di genere thriller soprannaturale “Evil” verrà trasmessa in Italia a partire da lunedì 8 maggio 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Paramount Plus. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. La prima stagione di “Evil” è composta da 13 episodi, di una durata di circa 50 minuti ciascuno. Le stagioni in tutto per ora sono tre.

Evil: di cosa parla la serie televisiva

“Evil” è una serie televisiva statunitense creata da Robert e Michelle King, di genere thriller soprannaturale. Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, la serie è in arrivo anche nel nostro Paese. Ma, di cosa parla? La protagonista è una psicologa forense, la dottoressa Kristen Bouchard, che viene assunta da un ex giornalista che lavora come assessore ma studia per diventare un prete, David Acosta. Il compito di Kristen è quello di aiutare David a distinguere tra casi di possessione demonica e disturbi mentali. La dottoressa Bouchard è molto scettica anche se comunque ammette che la scienza non è in grado di spiegare ogni cosa. Insieme a Kristen e David, troviamo Ben Shakir, un tecnico esperto che cerca di spiegare tutti i fenomeni scientificamente. Oltre ai tre protagonisti, ci sono altri personaggi come per esempio il terapista di Kristen, esperti dell’occulto e religiosi.

I protagonisti dovranno far luce su diversi eventi apparentemente inspiegabili, e si troveranno a fare i conti con una presenza oscura. Ma, che cosa si nascondo dietro tutti questi eventi così inquietanti? Non resta che vedere la serie televisiva per scoprirlo.

Evil: il cast della serie televisiva

Nei panni della dottoressa Kristen Bouchard nella serie televisiva “Evil”, troviamo l’attrice olandese Katja Herbers, che abbiamo visto recitare in film e serie Tv quali “Süskind – Le ali dell’innocenza”, “Soko 5113”, “Manhattan”, “The Americans”, “The Leftlovers – Svanito nel nulla”, “Manhunt – Unabomber” e “Westworld – Dove tutto è connesso”. Nei panni di David Acosta troviamo l’attore statunitense Mike Colter, noto soprattutto per aver interpretato Luke Cage. Mike lo abbiamo visto recitare anche in “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood, “Il viaggio delle ragazze”, “La legge dei più forti”, “fatale – Doppio inganno”, “The plane”, “E.R. – Medici in prima linea”, “Law & Order – Il verdetto”, “Law &Order – Criminal Intent”, “Law & Order – Unità vittime speciali”, “American Horror Story”, “The Defenders” e “The Good Fight”.

A interpretare Ben Shakir troviamo invece l’attore e comico indiano naturalizzato statunitense Aasif Mandviwala, che abbiamo visto recitare in “Attacco al potere”, “Spider-Man 2”, “L’ultimo dominatore dell’aria”, “Gli stagisti”, “Il capitale umano – Human Capital”, “Sex and The City”, “E.R. – Medici in prima linea”, “I Soprano”, “Un serie di sfortunati eventi” e “Blue Bloods”.

Nel cast ci sono anche: Christine Lathi, Michael Emerson, che abbiamo visto recitare nella serie televisiva “Lost“, e Peter Scolari.