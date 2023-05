Evil, serie Tv: quante stagioni e quanti episodi sono?

Su Paramount Plus è in arrivo la serie televisiva "Evil". Scopriamo quante stagioni e quanti episodi ci sono.

Sulla piattaforma streaming Paramount Plus è in arrivo in Italia, dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti, la serie televisiva di genere thriller soprannaturale “Evil“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quante stagioni e quanti episodi sono.

Evil: la serie televisiva in arrivo su Paramount Plus

Su Paramount Plus, lunedì 8 maggio 2023 uscirà la serie televisiva statunitense di genere thriller soprannaturale “Evil“. La serie è stata creata da Robert e Michelle King ed ha avuto un grande successo negli Stati Uniti. “Evil” ha come protagonista la dottoressa Kristen Bouchard, interpretata dall’attrice olandese Katja Herbers, una psicologa forense, la quale viene assunta da David Acosta, interpretato dall’attore statunitense Mike Colter, un assessore che studia per diventare un prete. L’incarico di Kristen è quello di aiutare David a distinguere i casi di possessione demoniaca da quelli di salute mentale. Al loro fianco c’è il tecnico esperto, Ben Shakir, interpretato dall’attore e comico indiano naturalizzato statunitense Aasif Mandviwala, il quale cerca di spiegare ogni evento in maniera scientifica. La dottoressa Bouchard è molto scettica, ma ammette che non tutto può essere spiegato dalla scienza. Nella serie televisiva troviamo altri personaggi importanti come il terapista di Kirsten, degli esperti dell’occulto e dei religiosi.

Evil: da quante stagioni e da quanti episodi è composta la serie televisiva

La serie televisiva statunitense “Evil” è formata da 3 stagioni. Le prime due stagioni sono composta da 13 episodi, mentre la terza da 10 episodi.

La prima stagione è uscita negli Stati Uniti nel 2019 e si apre con la dottoressa Kirsten Bouchard che lavora per il procuratore distrettuale del Queens. Un imputato però afferma di essere posseduto da un demone e Kirsten vorrebbe fare dei test per approfondire la situazione e viene così licenziata. In suo aiuto arriva David Acosta, che sta studiando per diventare un prete e vuole verificare se l’imputato sia davvero posseduto da una presenza demoniaca o meno.

La seconda stagione è uscita in America nel 2021 e troviamo Kirsten piena di sensi di colpa per l’omicidio collegato al primo caso di possessione demoniaca al quale ha lavorato. Il vescovo intanto assegna a lei, David e Ben, un caso relativo alla richiesta di un esorcismo, inoltre un operaio edile afferma che l’Arcangelo Gabriele agisce attraverso la sua persona. Sullo sfondo un’imminente catastrofe minaccia di eliminare gran parte della popolazione.

Nella terza stagione, uscita negli Stati Uniti nel 2022, la squadra deve supervisionare un esperimento che riguarda un prete malato di tumore. Quando sta morendo l’uomo viene pesato per arrivare a ottenere il peso effettivo dell’anima. Il prete però non solo non muore, ma sembra ritornare sano. David, inoltre, si ritrova a dormire con una succube che in realtà è un demone che ha ucciso una suora anziana.

Evil: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva thriller soprannaturale “Evil” sarà disponibile a partire da lunedì 8 maggio sulla piattaforma di streaming Paramount Plus. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Gli episodi della prima stagione sono 13 di una durata di circa 50 minuti ciascuno.