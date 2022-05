La lunga settimana dell’Eurovision Song Contest è arrivata ai blocchi di partenza. A partire dalle ore 16 di domenica 8 maggio si sono accesi i riflettori sul Turin Turquoise Carpet ed è proprio da qui che la manifestazione ha avuto inizio.

Moltissimi gli artisti, ma anche i conduttori che abbiamo visto calcare questo palco. Scopriamo quali sono i look più iconici di questo imperdibile evento.

Eurovision Song Contest: i look più iconici degli artisti

C’è poco da dire. In questa edizione dell’Eurovision Song Contest vedremo battagliarsi ben 40 artisti. Non possiamo inoltre non segnalare che saranno ben 4 gli artisti italiani o famosissimi in Italia che si esibiranno sul palco della Kermesse canora europea.

Questo è il caso di Emma Muscat artista maltese, ma diventata notissima nel nostro Paese grazie ad Amici di Maria De Filippi. Gli altri tre invece abbiamo imparato a conoscerli: oltre a Mahmood e Blanco, ci sarà anche Achille Lauro che rappresenterà San Marino.

1 – Look total white per Emma Muscat

Si inizia proprio con Emma Muscat. Bellissimo il completo bianco composto con micro-top e gonna che le danno l’aspetto degno di una regina delle mille e una notte.

2 – Achille Lauro nel segno dell’eleganza

Quando si parla di Achille Lauro non possiamo che volgere il nostro pensiero ai suoi look eccentrici e fuori dagli schemi. Questa volta non abbiamo visto nulla del genere: con il completo nero e la camicia rosa l’artista era elegantissimo: promosso.

3 – The Rasmus ed è subito un tuffo nel passato

Nei primi anni 2000 spopolavano con “In the shadows” e ai Millennials sicuramente non scapperà qualche lacrimuccia. Per loro la scelta stilistica è nel segno del total black: inutile dire che hanno fatto un figurone.

4 – Ai Subwoolfer va il “premio” per i più appariscenti

No, non l’hanno vinto veramente se qualcuno se lo fosse chiesto, ma i rappresentanti della Lettonia difficilmente verranno dimenticati: il volto di ciascun artista era coperto da una tutina gialla con tanto di occhiali da sole.

5 – Mini-dress per l’irlandese Brooke

Quello indossato dall’artista irlandese Brooke è stato invece uno degli outfit più colorati. eppure proprio per questo non si può non amare. Le scarpe con il tacco rosa e i dettagli di piume della gonna sono sicuramente il punto forte di uno stile destinato a lasciare il segno. Sul palco canterà “That’s rich”.

6 – We are Domi (Repubblica Ceca) ovvero come un look può diventare chiacchieratissimo

Se c’è un outfit che è stato immortalato innuverovoli volte in queste ultime ore è quello del trio ceco “We are Domi”. I giovani che si esibiranno con la loro “Lights off” hanno portato ciascuno uno stile diverso dall’altro. Particolarmente d’effetto il look di Domenika Haskova che ha scelto di osare con un top nero e pantaloni a vita alta bianchi e blu.

7 – Sheldon Riley nel segno della stravaganza

“Riley scherzando dice che ama indossare tutte le cose che i suoi genitori gli avevano vietato di mettere” – scrive il portale dell’Eurovision. In effetti non c’è nulla di ordinario in ciò che ha sfoggiato l’artista australiano nel Blue carpet a cominciare dall’imponente mantello bianco peloso che è stato impossibile non notare.

8 – Circus Mircus: con loro siamo pronti a salpare

I Circus Mircus sono tra le band più creative della kermesse e lo vediamo dal loro look che ci ricorda dei pirati pronti a salpare per la loro prossima avventura. Davvero ispirati.

9 – Chanel ovvero saper portare il rosso con eleganza

La spagnola Chanel ha osato con un mini dress rosso e nero abbinato ad un lungo scialle peloso rosso. Una scelta davvero azzardata che però ha pagato.

10 – Mahmood e Blanco: the least but not the last

Potevamo dimenticarci di Mahmood e Blanco? Certo che no. Il duo che ha vinto Sanremo con Brividi ha indossato un look tutt’altro che ordinario. Giacca nera e pantaloni lilla e a palazzo per Mahmood, look total black da rocker per Blanco. Riusciranno a fare presa anche sul palco dell’Eurovision?

Cosa hanno indossato i conduttori dell’evento

Alla timone di questo speciale evento abbiamo visto tre conduttori d’eccezione ossia Gabriele Corsi, Mario Acampa e Carolina Di Domenico. Iniziamo da Mario Acampa conduttore torinese classe 1987 che sul prestigioso Tourquoise carpet dell’Eurovision ha indossato un completo a righe blu con Papillon intonato. Carolina Di Domenico invece è elegantissima con l’abito azzurro dalla gonna vaporosa. Altrettanto degno di nota infine il completo di Gabriele Corsi, davvero originale e diverso dal solito.