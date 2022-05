I Subwoolfer sono un duo musicale norvegese che si è formato nel 2021 e che rappresenteranno la Norvegia all’Eurvision Song Contest 2022 di Torino con il loro brano Give That Wolf a Banana. Ma scopriamo chi sono i Subwoolfer.

Chi sono Subwoolfer

I Subwoolfer è un duo norvegese sorprendente che non ha mai rivelato le proprie identità utilizzando dei nomi fittizi come Keith e Jim. Questo gruppo si è formato nel 2021. Oltre alla loro identità fittizia, anche la loro storia è molto particolare ed estrosa. A quanto pare i Subwoolfer, hanno affermato di essere la più grande band della galassia, formatosi 4,5 miliardi di anni fa sul loro pianeta natale, la Luna. Da quel momento hanno conquistato la scena musicale di ogni altro pianeta, rendendoli il gruppo pop di maggior successo di sempre.

Il 10 gennaio 2022 è stato reso noto che l’emittente NRK ha selezionato i Subwoolfer fra i partecipanti all’edizione annuale Melodi Grand Prix, rassegna musicale utilizzata per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision. Con il loro inedito Give That Wolf a Banana, sono stati incoronati vincitori, diventando così i rappresentati eurovisivi norvegesi a Torino.

Give That Wolf a Banana

Secondo quanto rivelato dal duo, il 20 luglio 1969 apparve loro un profeta di nome Neil, che fu presto soprannominato “l’uomo con le braccia forti”.

Lui ha promesso loro di tornare dicendo che li avrebbe aiutati a diventare la più grande band del suo pianeta ma solo dopo che avrebbero scritto la più grande canzone dell’universo, cantata nella sua lingua madre, l’inglese. Neil, però, non tornò più. Tuttavia, il duo ha trovato il dj Astronaut che li accompagnerà in questo viaggio sulla terra. Ed ora, muniti della più grande canzone esistente Give That Wolf a Banana, sono arrivati sulla terra per reclamare il loro trono musicale esibendosi all’evento più importante e prestigioso: l‘Eurovision Song Contest 2022. Inoltre, hanno affermato che si fermeranno sulla terra per un bel po’:

Rimarremo qui per un po’, di sicuro. È stato piuttosto noioso sulla Luna in questi ultimi milioni di anni. E nuova musica – assolutamente. Siamo così entusiasti di pubblicare i nostri grandi successi da altri pianeti. Al momento sono impercettibili all’orecchio umano, ma ci stiamo lavorando.

Il brano della canzone è stato pubblicato in digitale il 10 gennaio del 2022. La canzone racconta una versione particolare della storia di Cappuccetto Rosso. Il lupo in questa storia non mangia altro se non una banana.

Vita privata

Non sappiamo molto della loro vita privata, in quanto il duo mascherato non ha mai rivelato la loro identità raccontando delle storie molto fantasiose sul loro passato. Suoi social sono molto attivi, pubblicando foto prettamente correlate al loro lavoro musicale.

Curiosità