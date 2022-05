“Zitti e buoni” dei Maneskin e “Soldi” di Mahmood sono tra le canzoni dell’Eurovision Song Contest più ascoltate di sempre, rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica creata da Uswitch, ente che ha analizzato il numero di ascolti su Spotify verificando per lo più pezzi recenti, con la sola eccezione tra i primi dieci posti di Waterloo degli ABBA, presentata nel 2009.

Mahmood, in particolare, fece record di vendite con la canzone portata anche a Sanremo che gli è valsa il disco d’oro, come potete vedere qui: Soldi e il disco d’oro. I Maneskin, invece, hanno raccontato il loro brano come un lavoro frutto di anni di fatica e impegno, che li rispecchia appieno, come sarete in grado di evincere da un altro nostro articolo: I Maneskin raccontano Zitti e buoni

Il primo posto spetta alla canzone “Arcade” di Duncan Laurence, cantautore olandese esibitosi anche con Ed Sheeran, il quale vinse il contest nel 2019 per i Paesi Bassi.

Eurovision Song Contest: la classifica delle canzoni più ascoltate di sempre

Qui di seguito, riportiamo la top 10 frutto dell’indagine con titolo, artista, Paese di appartenenza, anno dell’edizione e numero di stream reso in milioni:

1 “Arcade”, Duncan Laurence (Paesi Bassi, 2019) 685,6

2 “Zitti e buoni”, Måneskin (Italia, 2021) 294,6

3 “Soldi”, Mahmood (Italia, 2019) 198,5

4 “Waterloo”, ABBA (Svezia, 1974) 172,1

5 “Fairytale”, Alexander Rybak (Norvegia, 2009) 160,5

6 “Euphoria”, Loreen (Svezia, 2012) 140,3

7 “Heroes”, Måns Zelmerlöw (Svezia, 2015) 137,6

8 “Think About Things”, Daði Freyr (Islanda, 2020) 109,7

9 “If I Were Sorry”, Frans (Svezia, 2016) 99

10 “Fuego”, Elena Foureira (Cipro, 2018) 91,2

“Zitti e buoni” è presente anche nella classifica delle performance all’Eurovision Song Contest più fruite di tutti i tempi su YouTube, e si trova in questo senso al secondo posto dopo “Fairytale” di Alexander Rybak.

Infine, la canzone più googlata fra quelle che partecipano all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest è “Hold Me Closer” di Cornelia Jakobs, in gara per la Svezia, con oltre 800 mila ricerche effettuate solamente nel mese di marzo.

Il primato musicale dei Paesi del Nord

I Paesi nordici e la musica hanno da sempre un ottimo rapporto. La Svezia, in particolare, gode dell’industria musicale europea più sviluppata in assoluto, con produttori che hanno creato brani di artisti di nota fama su scala mondiale, come Rihanna o Dua Lipa. Ma anche le vicine Norvegia e Danimarca hanno conquistato un posto privilegiato nel resto del pianeta per merito di pezzi e cantanti quali Agnes Obel, MØ, Zara Larsson e AURORA. Nonostante le musiche delle tre nazioni vengano spesso accostate, ognuna di esse ha la sua peculiarità, con la Svezia che primeggia nel pop e nel metal, la Norvegia che domina per quanto concerne la musica elettropop e dance e la Danimarca per gli artisti alternative pop, punk e rock.

A partire dalla musica neo-soul danese per arrivare alle boy band islandesi che riprendono gli anni ‘90 americani ricordando altresì le boy band coreane, la musica scandinava riesce davvero a soddisfare tutti i palati, soprattutto i più esigenti.