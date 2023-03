Entrevìas 2 su Netflix: la data di uscita

La seconda stagione di Entrevìas è disponibile su Netflix. Il temerario nonno Tirso Abantos, disposto a tutto per proteggere la nipotina, torna a combattere contro gang e malviventi, per una nuova stagione da non perdere.

Entrevìas 2 su Netflix: data di uscita

La data di uscita della seconda stagione di Entrevìas è l’1 marzo 2023. Il secondo capitolo di questa serie tv è già disponibile su Netflix, con il nuovo aggiornamento di titoli nel catalogo iniziato dal colosso dello streaming durante il mese di marzo. La prima stagione, che su Netflix è disponibile dal 20 maggio 2022, è stata così amata in Spagna da essere stata subito seguita dalla messa in onda del secondo capitolo sul canale Telecinco di Mediaset Spagna. Adesso, però, tocca all’Italia offrire in streaming la nuova stagione, che sarà ricca di colpi di scena. Il temerario nonno Tirso Abantos, che è disposto a tutto pur di proteggere la sua amata nipotina, è pronto a tornare a combattere contro le gang e i malviventi, nel quartiere malfamato di Madrid. Il fatto che le puntate siano state già girate e mandate in onda in Spagna, ha accorciato molto i tempi di attesa per i fan. Le otto puntate dovevano solo essere doppiate in italiano, cosa che non ha richiesto tantissimo tempo. Per questo ora sono ufficialmente disponibili sulla piattaforma di streaming. La serie ideata da David Bermejo racconta le vicende di Tirso, l’amore travagliato e impossibile tra Irene e Nelson, storie che hanno appassionato moltissimo il popolo spagnolo, tanto da pensare subito ad una seconda stagione, che in patria è già andata in onda. La serie è arrivata su Netflix poco dopo la messa in onda in Spagna ed ora è finalmente disponibile anche in Italia la seconda stagione.

Entrevìas 2: le anticipazioni della serie

La seconda stagione di Entrevìas toccherà dei tempi ancora più importanti e anche più complicati. Irene lascerà la casa del nonno in modo improvviso, per poi decidere di tornarci in circostanze un po’ sospette. Si scoprirà, infatti, che la ragazza ha subito uno stupro. Il nonno Tirso sarà molto determinato a scoprire chi è il colpevole e a riuscire a smascherarlo. Tirso, nel tempo, ha stretto dei rapporti ancora più solidi con la polizia. Ha iniziato in modo segreto a collaborare con le forze dell’ordine. Con l’aiuto di Ezequiel, il nonno continuerà ad incastrare delinquenti, trascurando il negozio di computer. La figlia Jimena, madre di Irene, intanto, cercherà di salvare il quartiere, ma per farlo si metterà inevitabilmente tutti contro. L’amore tra Irene e Nelson continuerà, sembrerà non essersi mai spento, nonostante i tanti e continui tentativi della ragazza di allontanarsi da lui. In questa stagione la donna scoprirà che il ragazzo che ama così tanto si è macchiato di crimini molto pericolosi. La serie tv è già disponibile su Netflix e ha già conquistato il popolo spagnolo, per cui non resta che guardare gli otto episodi per scoprire quello che succederà nel nuovo capitolo di questa storia molto interessante, che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.