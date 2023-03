Dal 1 marzo 2023 è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie televisiva spagnola “Entrevìas” con José Coronado e Nona Sobo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Entrevìas: di cosa parla

“Entrevìas” è una serie televisiva spagnola creata da David Bermejo e da Aitor Gabilondo in veste di produttore esecutivo. La serie televisiva è andata in onda a partire da febbraio 2022 sul canale spagnolo in chiaro Telecinico. La serie televisiva “Entrevìas” è una co-produzione tra Mediaset Espana e Netflix.

“Entrevìas” racconta la storia dell’ex ufficiale militare Tirso Abantos, ora gestore di un negozio di ferramenta in un quartiere malfamato di Madrid. Tutto cambia quando alla sua porta si presenta la nipote, Irene. La convivenza tra nonno e nipote risulterà essere molto difficile, sia perchè i due hanno un carattere completamente opposto, sia perché Irene inizia a frequentare persone molto losche nel quartiere. Tirso cercherà in ogni modo di proteggerla e di salvare il proprio quartiere da questi pericolosi gangster. Il nonno di Irene sarà aiutato da Ezequiel, un poliziotto corrotto e assai furbo, che approfitterà di questa occasione per cambiare finalmente vita.

Entrevìas 2: la trama

Dopo il grande successo avuto in Spagna con la prima stagione di “Entrevìas” si è subito deciso di farne un’altra, andata in onda sempre sul canale spagnolo Telecinico. La prima stagione in Italia è uscita il 20 maggio del 2022 su Netflix e dal 1 marzo è finalmente disponibile anche la seconda stagione.

Ma, cosa succederà nella seconda stagione? Vediamo insieme qualche anticipazione sulla trama. Irene, interpretata dall’attrice thailandese Nona Sobo, all’improvviso decide di andare via dalla casa del nonno, per poi farvi ritorno in circostanze sospette. La ragazza, infatti, ha subito uno stupro e Tirso, interpretato dall’attore e doppiatore spagnolo José Coronado, cercherà in tutti in modi di trovare colui che ha abusato di sua nipote. Tirso, oltretutto, ha iniziato a collaborare sempre di più con la polizia e, con l’aiuto di Ezequiel, interpretato dall’attore spagnolo Luis Zahera, vincitore del Premio Goya nel 2019 per la sua interpretazione nel film “El reino“, è riuscito a far arrestare diversi delinquenti, trascurando però il proprio negozio. Intanto la figlia di Tirso e madre di Irene, Jimena, interpretata dall’attrice spagnola Maria Molinis, migliore attrice protagonista nel 2013 ai Gaudì Awards per il film “El Bosque“, cerca anche lei di salvare il quartiere procurandosi così diversi nemici. La storia d’amore tra Irene e Nelson, interpretato dall’attore colombiano Felipe Londono, sembra non essere finita, nonostante lei cerchi in tutti i modi di allontanarlo. Nel corso di questa stagione si verrà a sapere che Nelson è colpevole di diversi crimini.

Entrevias 2: quando esce e dove vederlo

La seconda stagione della serie televisiva spagnola “Entrevìas” è disponible a partire dal 1 marzo 2023 sulla piattaforma streaming Netflix. Per poter vedere questa serie televisiva è necessario avere un abbonamento alla piattaforma, se ancora non ne siete in possesso dovete iscrivervi a Netflix e scegliere il piano che più fa per voi, da quello più economico a quello premium.