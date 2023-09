I genitori di Stefano De Martino si chiamano Enrico De Martino e Mariarosaria Scassillo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di loro e sul rapporto che hanno con il figlio diventato famoso.

Enrico De Martino e Mariarosaria Scassillo: chi sono i genitori di Stefano De Martino?

Stefano De Martino è ormai uno dei conduttori più amati della televisione, dopo essere stato a lungo uno dei ballerini più amati, dopo il successo ad Amici di Maria De Filippi. È anche spesso al centro del gossip, soprattutto per i suoi continui tira e molla con Belen Rodriguez e per le sue vicende sentimentali. Stefano è anche molto legato alla sua famiglia e ai suoi genitori, Enrico De Martino e Mariarosaria Scassillo. La coppia ha avuto tre figli a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: Stefano, Adelaide e Davide. Hanno fatto grandi sacrifici per consentire ai propri figli di inseguire sempre i loro sogni, come ha confessato spesso Stefano, che è sempre molto grato nei loro confronti e nei confronti del padre che, quando era ancora giovanissimo, gli ha permesso di studiare presso il Broadway Dance Center di New York, trasmettendogli la passione per la danza. Non è noto che lavoro svolgano i genitori del ballerino, ma sembra che, dopo la nascita del nipote Santiago, si siano trasferiti a Milano per poter stare più vicino a lui e al resto della famiglia. Proprio in questa occasione Enrico De Martino avrebbe iniziato a lavorare nel locale di proprietà di Belen Rodriguez, mentre Adelaide De Martino avrebbe lavorato nello store di Milano di proprietà del fratello. Mariarosaria Scassillo, invece, secondo quanto riportato dai social, avrebbe lavorato per il Ministero della Pubblica Istruzione.

Stefano De Martino e il rapporto con i suoi genitori

Stefano De Martino ha sempre dichiarato di avere un rapporto molto stretto con la sua famiglia, ma che con il padre Enrico non è particolarmente semplice. “Mia moglie dice sempre ‘È tutto suo padre’. Sono stato giovane anche io, e mi rivedo in lui. Ho avuto Stefano a 25 anni, lui è diventato padre a 24. Vivo per loro, li ho cresciuti nell’amore, e Stefano farà lo stesso” ha dichiarato Enrico De Martino a Domenica In. “Abbiamo sempre avuto un rapporto emotivo. Riguardo quando mi ha detto per la prima volta ti voglio bene avevo 21 anni ed ero già più alto di lui. Anche io ho ricambiato per la prima volta ed è stato bello così. E grazie a lui dico ogni giorno a mio figlio Santiago ti amo” ha dichiarato Stefano De Martino, parlando del padre. Anche Mariarosaria è molto legata a suo figlio. “Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia” è stata una dedica scritta da lei per il figlio nel 2019.



