Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno ospiti di Francesca Fagnani a Belve. Le due interviste sono un vero colpaccio, tenendo conto che si tratta della coppia più chiacchierata dell’estate.

Belve, primo ospite Stefano De Martino: le domande sulla vita privata

Un vero e proprio colpaccio per Belve. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani farà luce su una delle coppie più chiacchierate dell’estate. Un mese fa è stato annunciato il primo ospite, ovvero Stefano De Martino. Il conduttore, che lavora da anni su Rai 2, è pronto a mettersi a nudo e a rispondere alle tanto temute domande della Fagnani. La nuova edizione di Belve partirà il 26 settembre ed è molto attesa. Sicuramente alcune domande saranno rivolte alla sua vita personale. Da poche settimane è di nuovo separato da Belen Rodriguez, che sembra già aver intrapreso una nuova relazione. Si tratta della terza rottura per questa coppia così amata e discussa. È impossibile pensare che Francesca Fagnani non coglierà l’occasione di fare un po’ di chiarezza ed estorcere qualche informazione a Stefano De Martino su Belen Rodriguez e la loro relazione. Già qualche settimana prima dei palinsesti, Libero aveva anticipato questa intervista, specificando che alcune domande previste sarebbero state proprio sulla relazione tra il conduttore e la showgirl argentina. Ora è arrivato un nuovo interessante colpo di scena, perché anche Belen Rodriguez sarà ospite di Belve.

Belen Rodriguez ospite a Belve: tutta la verità sul rapporto con De Martino

Francesca Fagnani sta facendo in modo di ospitare anche la controparte di questa storia. Anche Belen Rodriguez arriverà a Belve per mettersi a nudo e svelare qualche retroscena su questa relazione. Secondo quanto anticipato da Amedeo Venza, gli autori di Belve avrebbero già fatto la loro proposta. Ovviamente la presenza di Belen Rodriguez sarebbe in una puntata diversa rispetto a quella del marito, ma potrebbe regalare ai fan un quadro completo di quello che è accaduto realmente negli ultimi mesi. Fino ad ora i due non hanno mai svelato i motivi della loro nuova rottura. Belen Rodriguez è sempre stata un po’ più aperta ai dettagli. Aveva rivelato di essere stata lasciata su Whatsapp ai tempi della prima rottura e in diverse occasioni ha fatto non pochi riferimenti a tradimenti da parte di Stefano De Martino. Intervistati da Francesca Fagnani, i due potrebbero trovarsi con le spalle al muro, “costretti” a rivelare qualche dettaglio in più sul loro amore così tormentato. La conduttrice potrebbe anche riservare qualche domanda puntigliosa sul presunto flirt di De Martino con Alessia Marcuzzi o sul nuovo compagno di Belen Rodriguez. Per il momento non c’è ancora nessuna conferma a riguardo e non resta che scoprire se Belen accetterà questa proposta.