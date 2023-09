Stefano De Martino ha una nuova fidanzata: chi è Martina? Se anche voi vorreste saperne di più, circa la nuova presunta fiamma dell’ex marito di Belèn, allora questo è l’articolo giusto per voi. Qui di seguito, infatti, andremo a scoprire qualcosa di più su questo nuovo amore, ripercorrendo poi, la storia dello showman.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata: chi è Martina Trivelli

La nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe Martina Trivelli. La ragazza sarebbe, dunque, la prima con cui il noto presentatore TV sarebbe uscito, dopo l’ennesima rottura con la ex moglie Belen Rodriguez.

I paparazzi del noto settimanale “Chi” hanno fotografato Stefano e la bella Martina per le vie di Milano: una passeggiata in centro, una cena romantica in un bel locale milanese, e una notte passata insieme, nell’appartamento di Stefano. I due sono stati sorpresi a mezzanotte, mentre entravano dal portone principale della casa di De Martino. La Trivelli è stata fotografata mentre ne usciva il mattino seguente.

Dunque, sarebbe un nuovo grande amore o una semplice frequentazione? Solo il tempo potrà confermarlo. Nel frattempo, in molti si staranno chiedendo di più su Martina.

Martina Trivelli ha 26 anni, è nata a Pescara ma vive a Milano, dove lavora come retail specialist, presso uno degli store del noto marchio di skyncare Filorga. La ragazza non è dunque, un personaggio noto della TV o dello spettacolo: tuttavia, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 11 mila followers.

Lunghi capelli castani, occhi scuri, bellezza mediterranea: la Trivelli ci ricorda davvero molto Belen, e nei suoi scatti IG ci racconta della sua vita quotidiana, e dei suoi viaggi.

Stefano De Martino e Belen: è davvero la fine?

Dopo la relazione della Rodriguez con il bel parrucchiere Antonino Spinalbese, da cui è nata la piccola Luna Marì. sembra che tra Belen e De Martino ci sia stato un forte riavvicinamento: i due, genitori di Santiago, primogenito della Rodriguez, sarebbero dunque tornati insieme per un periodo.

Ad oggi, come hanno anche affermato di comune accordo durante l’intervista di Belve, programma di RAI 1, i due si sarebbero lasciati definitivamente, intraprendendo due differenti strade sentimentali.

Quando dunque la Rodriguez sarebbe uscita allo scoperto, con foto e post Instagram che la ritraggono insieme alla sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, anche De Martino avrebbe reso pubblica la sua nuova frequentazione.

La nuova fiamma di Belen, Lorenzoni, sarebbe un imprenditore bresciano, di 40 anni, bello e talentuoso: è infatti titolare di Lorenzmotors, oltre ad essere un appassionato ed esperto di golf e anche di E-bike.

A questo punto ci chiediamo: sarà davvero finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Troppe volte, in effetti, negli ultimi anni i loro tira e molla sono arrivati agli onori di cronaca. E troppe volte, ancora, dietro la fine di una loro storia o di una semplice frequentazione, si celava un ritorno di fiamma tra i due.

Del resto, come ci insegna il detto: “Le vecchie fiamme sono tali, in quanto comunque, sono ancora accese”.

Non ci resta che seguire con attenzione le vicende dei due, e augurare loro il meglio.