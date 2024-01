Ieri sera si è svolta a Los Angeles la 75esima edizione degli Emmy Awards. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look migliori visti sul red carpet.

Emmy Awards 2024

Ieri sera, a Los Angeles, si è svolta la 75esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar della tv. Come da previsione ha vincere come miglior serie drammatica è stata “Succession”, mentre la vincitrice come migliore serie commedia è stata “The Bear“. Sono tante le star che hanno partecipato all’evento, vediamo adesso insieme quali sono stati i look migliori visti sul red carpet.

Emmy Awards 2024: tutti i look sul red carpet

Come abbiamo appena visto, ieri sera sono stati consegnati gli Emmy Awards. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli visti sul red carpet:

Selena Gomez: l’attrice e cantante statunitense agli Emmy per “Only Murders in the Building 3″, si è presentata sul red carpet insieme alle co-star della serie, ovvero Steve Martin e Martin Short. Selena ha indossato un abito nude caratterizzato da decoro floreale in paillettes firmato Oscar de la Renta.

l’attrice e cantante statunitense agli Emmy per “Only Murders in the Building 3″, si è presentata sul red carpet insieme alle co-star della serie, ovvero Steve Martin e Martin Short. Selena ha indossato un abito nude caratterizzato da decoro floreale in paillettes firmato Oscar de la Renta. Suki Waterhouse: l’attrice e compagna di Robert Pattinson ha voluto mostrare il suo pancione indossando un abito rosso firmato Valentino, caratterizzato da una gonna voluminosa e da aperture laterali.

l’attrice e compagna di Robert Pattinson ha voluto mostrare il suo pancione indossando un abito rosso firmato Valentino, caratterizzato da una gonna voluminosa e da aperture laterali. Jeremy Alle White : l’attore si è portato a casa il premio come miglior attore protagonista in una serie comica e si è presentato sul red carpet con uno smoking formato da pantaloni neri e giacca bianca, realizzato su misura per lui da Giorgio Armani.

: l’attore si è portato a casa il premio come miglior attore protagonista in una serie comica e si è presentato sul red carpet con uno smoking formato da pantaloni neri e giacca bianca, realizzato su misura per lui da Giorgio Armani. Jenna Ortega: la giovane attrice ha indossato una creazione haute couture firmata Dior, un abito con motivo floreale verde e lilla su base nude.

la giovane attrice ha indossato una creazione haute couture firmata Dior, un abito con motivo floreale verde e lilla su base nude. Katherine Heigl: l’attrice si è riunita ai compagni della serie tv di grande successo “Grey’s Anatomy“. Per l’occasione Katherine ha deciso per un abito rosso, realizzato su misura per le da Reem Acra e caratterizzato da una scollatura a cuore con design a petali.

l’attrice si è riunita ai compagni della serie tv di grande successo “Grey’s Anatomy“. Per l’occasione Katherine ha deciso per un abito rosso, realizzato su misura per le da Reem Acra e caratterizzato da una scollatura a cuore con design a petali. Rachel Brosnahan : l’attrice ha sfilato sul red carpet con un abito firmato Donatella Versace color prugna. L’abito è con bretelle, corsetto e spacco laterale.

: l’attrice ha sfilato sul red carpet con un abito firmato Donatella Versace color prugna. L’abito è con bretelle, corsetto e spacco laterale. Jessica Chastain : l’attrice Premio Oscar ha sfilato sul red carpet con un abito verde lime firmato Gucci.

: l’attrice Premio Oscar ha sfilato sul red carpet con un abito verde lime firmato Gucci. Aubrey Plaza: l’attrice protagonista di “The White Lotus 2″, ha indossato un abito firmato Loewe, caratterizzato da un design frontale con tanto di maxi spillo.

l’attrice protagonista di “The White Lotus 2″, ha indossato un abito firmato Loewe, caratterizzato da un design frontale con tanto di maxi spillo. Sabrina Impacciatore : l’attrice italiana ha indossato un abito con strascico di colore nero realizzato su misura per lei da dal brand The Attico.

: l’attrice italiana ha indossato un abito con strascico di colore nero realizzato su misura per lei da dal brand The Attico. Simona Tabasco: l’attrice italiana ha sfilato sul red carpet indossando un dress midi con gonna a ruota firmato Marni.

l’attrice italiana ha sfilato sul red carpet indossando un dress midi con gonna a ruota firmato Marni. Ali Wong: l’attrice ha indossato sul red carpet un abito realizzato su misura per lai da Louis Vuitton, caratterizzato da un top bustier super scintillante.

l’attrice ha indossato sul red carpet un abito realizzato su misura per lai da Louis Vuitton, caratterizzato da un top bustier super scintillante. Monica Bellucci: presente come accompagnatrice di Tim Burton, l’attrice italiana ha indossato un abito smoking firmato Saint Laurent, caratterizzato da pantaloni a zampa di elefante e camicia con le rouches.

