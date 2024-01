Golden Globe 2024: gli outfit più belli visti sul red carpet

Domenica 7 gennaio 2024 si sono svolti i Golden Globe a Beverly Hills, in California. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati gli outfit più belli visti sul red carpet.

Ieri sera, domenica 7 gennaio 2024, si è svolta l’81esima edizione dei Golden Globe al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. A trionfare come miglior film e miglior regia è stato il film “Oppenheimer“ del regista Christopher Nolan, mentre è stata tanta la delusione per il film “Barbie“. Tante sono state le star presenti sul red carpet per la cerimonia di premiazione, vediamo adesso insieme quali sono stati gli outfit più belli della serata.

Margot Robbie: la protagonista del film “Barbie” non poteva certo non scegliere come colore il rosa. L’abito in rosa shocking scelto da Margot è firmato Armani Privé, ed è una rivisitazione del look di Barbie Superstar, la bambola in commercio nel 1977.

la protagonista del film “Barbie” non poteva certo non scegliere come colore il rosa. L’abito in rosa shocking scelto da Margot è firmato Armani Privé, ed è una rivisitazione del look di Barbie Superstar, la bambola in commercio nel 1977. Taylor Swift: l’artista più vista del 2023 si è presentata sul red carpet indossando un long dress color verde mela firmato Gucci. Per l’esattezza si tratta di un abito in paillettes all over e caratterizzato da una generosa scollatura.

l’artista più vista del 2023 si è presentata sul red carpet indossando un long dress color verde mela firmato Gucci. Per l’esattezza si tratta di un abito in paillettes all over e caratterizzato da una generosa scollatura. Jennifer Lopez: Jlo ha accompagnato il marito, l’attore Ben Affleck, per il film “Air” e, per l’occasione, ha indossato un abito rosa haute couture Nicole + Felicia, creato su misura per lei.

Jlo ha accompagnato il marito, l’attore Ben Affleck, per il film “Air” e, per l’occasione, ha indossato un abito rosa haute couture Nicole + Felicia, creato su misura per lei. Emma Stone: l’attrice ha scelto di indossare un abito firmato Louis Vuitton, per l’esattezza si tratta di un abito color nude cn ricami floreali, la maggior parte tono su tono.

l’attrice ha scelto di indossare un abito firmato Louis Vuitton, per l’esattezza si tratta di un abito color nude cn ricami floreali, la maggior parte tono su tono. Natalie Portman: l’attrice per l’occasione ha indossato un abito haute couture firmato Dior, composto da centinaia di perline ricamate a formare una specie di dipinto, simile a un Monet.

l’attrice per l’occasione ha indossato un abito haute couture firmato Dior, composto da centinaia di perline ricamate a formare una specie di dipinto, simile a un Monet. Julia Garner: l’attrice per l’occasione ha scelto un abito Gucci color argento super scintillante, composto infatti da tantissime paillettes.

l’attrice per l’occasione ha scelto un abito Gucci color argento super scintillante, composto infatti da tantissime paillettes. Hellen Mirren : sempre super elegante l’attrice che per gran parte dell’anno vive in Italia, per l’esattezza in Puglia. Sul red carpet Hellen ha indossato un abito firmato Dolce & Gabbana, il suo brand preferito, di colore lilla.

: sempre super elegante l’attrice che per gran parte dell’anno vive in Italia, per l’esattezza in Puglia. Sul red carpet Hellen ha indossato un abito firmato Dolce & Gabbana, il suo brand preferito, di colore lilla. Selena Gomez : l’attrice e cantante Selena Gomez ha sfoggiato un abito color rosso acceso, creato su misura per lei dall’atelier Armani. A completare il look delle décolleté dello stesso colore e diversi gioielli firmati Bulgari.

: l’attrice e cantante Selena Gomez ha sfoggiato un abito color rosso acceso, creato su misura per lei dall’atelier Armani. A completare il look delle décolleté dello stesso colore e diversi gioielli firmati Bulgari. Barry Keoghan: l’attore irlandese ha sfilato sul red carpet indossando un completo rosso firmato Louis Vuitton e realizzato su misura per lui. A completare il look una camicia bianca e delle scarpe nere lucide.

l’attore irlandese ha sfilato sul red carpet indossando un completo rosso firmato Louis Vuitton e realizzato su misura per lui. A completare il look una camicia bianca e delle scarpe nere lucide. Cailee Spaeny: la giovane attrice ha scelto Miu Miu, indossando un abito composta da gonna stile anni Cinquanta e corsetto con trasparenze decorato con motivi floreali, e realizzato su misura per lei.

