Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller? E Belen, aspetta un figlio da Elio Lorenzoni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cicogna in arrivo per Ilary e Belen? Blasi e Rodriguez fanno sul serio

Nelle ultime ore sono tante le indiscrezioni riguardo a Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Pare infatti che le due donne siano in dolce attesa. Dopo le interviste rilasciate a “Verissimo”, da parte di Ilary Blasi, e a “Domenica In”, da parte di Belen, le due donne continuano a essere al centro del gossip. L’ex moglie di Francesco Totti pare infatti in attesa del quarto figlio dal fidanzato Bastian Muller. L’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione da un presunta fonte affidabile, che sostiene con certezza che la Blasi sia incinta. Per ora sono solamente delle voci, la certezza al momento non l’abbiamo. La fonte, tra l’altro, sostiene che Ilary Blasi, che si trova in vacanza a St. Moritz, non ha sciato proprio perché in dolce attesa. Non resta quindi che attendere la conferma, o la smentita, da parte della diretta interessata.

Per quanto invece riguarda Belen Rodriguez, l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales“, ha recentemente postato sul proprio profilo di Instagram una foto che ritrae un animale che abbraccia i sui tre cuccioli. Questo ha fatto subito pensare che la showgirl argentina possa essere incinta, o che stia cercando di avere un figlio con il fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni, col quale presto convolerà a nozze. Durante l’intervista con Mara Venire, Belen non ha nascosto il suo desiderio di avere un terzo figlio da Elio. Anche in questo caso non ci sono conferme circa la gravidanza di Belen Rodriguez, restiamo quindi in attesa di conferma o di smentita da parte della diretta interessata.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez, le voci sulle gravidanze

Come abbiamo appena visto, nelle ultime ore si susseguono le voci sulle presunte gravidanze di Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Belen, nell’intervista rilasciata a Mara Venier a “Domenica In“, ha rivelato di desiderare di avere un terzo figlio dal compagno Elio Lorenzoni. Lei e l’imprenditore bresciano stanno insieme da circa 6 mesi e presto si sposeranno. Belen, accanto a Elio, sembra proprio aver ritrovato la felicità, dopo un periodo davvero difficile a seguito della fine della sua relazione con Stefano De Martino, dalla quale ha avuto un figlio, Santiago. Dopo la fine della relazione per Belen è iniziato un periodo davvero difficile, tanto che la showgirl ha confessato di essere caduta in depressione. La Rodriguez ha anche una figlia, Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbanese. Ilary Blasi, dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, ha iniziato una relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, col quale sembra aver trovato la felicità. La relazione va ormai avanti da diverso tempo, quindi non ci sarebbe certo da stupirsi se dovesse arrivare un figlio. Staremo a vedere.

